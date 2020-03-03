ЦВК скасувала реєстрацію «слуги» Алєксєйчук на довиборах у 179 окрузі



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Центральна виборча комісія

Також від участі у виборах відмовився самовисуванець Олександр Діденко

Сьогодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата у нардепи від партії «Слуга народу» Вікторії Алєксєйчук у 179 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє «Главком».

Рішення ухвалене на підставі заяви кандидатки від 2 березня про відмову від балотування.

Крім цього, скасовано реєстрацію ще одного кандидата у нардепи, самовисуванця Олександра Діденка, який також подав відповідну заяву.

Загалом, участь у виборчій кампанії на Харківщині продовжують 37 претендентів.

Раніше 27 лютого ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Михайла Соколова. Рішення ухвалене на підставі його заяви про відмову від балотування.

Як повідомляв «Главком», Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в нардепи від ВО «Свобода» Ігоря Швайки, який домагався скасування реєстрації іншого кандидата у 179 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради Михайла Соколова.

Свій позов Швайка аргументував тим, що в інтернеті є велика кількість інформації про те, що Соколов є громадянином Росії; має зареєстроване місце проживання у РФ; працює в компанії, яка є резидентом Росії та є платником податків у цій країні. На переконання позивача, Центральна виборча комісія, будучи обізнаною про наявність у Соколова громадянства Росії, свідомо та протиправно зареєструвала його кандидатом у народні депутати.

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.

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