«Євробляхери» з'їхалися в урядовий квартал: що відбувається в центрі Києва (відео)



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Власники авто на іноземній реєстрації розпочали дводенний мітинг

У середу, 15 травня, в урядовий квартал Києва з’їхалися автомобілі на іноземній реєстрації. «Евробляхери» припаркувалися по обидва боки проїжджої частини вулиці Грушевського, починаючи від Маріїнського парку і до Кабміну.

Активісти приїхали в столицю з усієї України ще о 06:00 і з'їжджаються досі. Хоча в урядовому кварталі вже практично не залишилося місця, щоб припаркуватися. Про це повідомляє Інформатор.

Причиною такого збору є мітинг, який активісти планують організувати на два дні. Вони хочуть вибити у влади ще трохи часу для того, щоб встигнути розмитнити за новим законом і не отримати штраф. Сьогодні вони збираються стояти на вулицях до 14:00, адже саме тоді почнеться засідання комітету, на якому буде сформований відповідний законопроект для голосування у Верховній Раді.

Хоча активісти намагаються максимально мінімізувати транспортний колапс, мешканцям міста слід враховувати певні незручності, пов'язані з мітингом.

Що стосується заторів, то вулиця Грушевського, станом на 09:00, стоїть аж до вулиці Мазепи та Лаврської. А ось біля Парку Слави тягучка розсмоктується. Зі зворотного боку мітингу – від Хрещатика – затори менші.





Нагадаємо, що за пільговий період оформили понад 218 тисяч «євроблях». Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

Зазначимо, що, за даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях».

Водночас організація АвтоЄвроСила заявляє, що в Україні розмитнено лише близько 5% авто з єврономерами, половину з яких було ввезено вже після набуття чинності нових законів.