У Держприкордонслужбі заявили, що черги «євробляхерів» на кордонах майже зникли



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За словами Цигикала, в основному черги на кордонах створювали люди, які жили в прикордонних районах і постійно повинні бути раз у п’ять діб виїжджати і заїжджати

Черги на кордоні були до того часу, поки діяли терміни на розмитнення євроблях, - Цигикал

На кордонах майже зникли черги «євробляхів». Про це заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал в ефірі «Прямого» .

Як зазначив Цигикал, черги на кордоні були до того часу, поки діяли терміни на розмитнення.

«Сьогодні це поодинокі випадки, де, як кажуть «проба пера» – пройдуть чи не пройдуть… Але поки такого не виходить у них (євробляхерів – ред.). Ми приймаємо відповідні рішення, і направляємо їх до митних підрозділів і заставляємо їх діяти в межах діючого законодавства», - розповів Цигикал.

За словами Цигикала, черги на кордонах створювали люди, які жили в прикордонних районах і постійно повинні бути (на євробляхах – ред.) раз у п’ять діб виїжджати і заїжджати.

«Вони створювали величезні черги», - зазначив Цигикал і додав, що сьогодні на кордоні невеличкі черги створюють, зокрема, вантажні автомобілі і туристи.

Як повідомлялося раніше, з початку року в Україні різко зросли продажі старих автомобілів. Обсяг продажів старих автомобілів на первинному ринку, що формується за рахунок імпортних поставок, у січні - лютому 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, зріс у 12 разів і склав 136,5 тис. авто.

За даними асоціації, лідером лютого стало Volkswagen з показником 17 971 автомобілів. На другому місці Opel, за місяць 9420 старих автомобілів цієї марки пройшли свою першу реєстрацію в Україні.

Своєю чергою, автомобілі марки Audi посіли третє місце на первинному ринку легкових автомобілів, що були в експлуатації, з результатом 7608 машин.

Крім того, BMW обрали 6442 українці, і це четвертий результат. Замикає п'ятірку найпопулярніших марок лютого Renault. Поміняли свої іноземні номери на українські 6120 автомобілів.

До слова, американська компанія Ford розглядає можливість закриття двох заводів у Росії в рамках свого глобального плану з реструктуризації.