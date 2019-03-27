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    Суспільство

    У Держприкордонслужбі заявили, що черги «євробляхерів» на кордонах майже зникли

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    За словами Цигикала, в основному черги на кордонах створювали люди, які жили в прикордонних районах і постійно повинні бути раз у п&rsquo;ять діб виїжджати і заїжджати&nbsp; - У Держприкордонслужбі заявили, що черги «євробляхерів» на кордонах майже зникли
    За словами Цигикала, в основному черги на кордонах створювали люди, які жили в прикордонних районах і постійно повинні бути раз у п’ять діб виїжджати і заїжджати 

    Черги на кордоні були до того часу, поки діяли терміни на розмитнення євроблях, - Цигикал

    На кордонах майже зникли черги «євробляхів». Про це заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал в ефірі «Прямого» .

    Як зазначив Цигикал, черги на кордоні були до того часу, поки діяли терміни на розмитнення.

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    «Сьогодні це поодинокі випадки, де, як кажуть «проба пера» – пройдуть чи не пройдуть… Але поки такого не виходить у них (євробляхерів – ред.). Ми приймаємо відповідні рішення, і направляємо їх до митних підрозділів і заставляємо їх діяти в межах діючого законодавства», - розповів Цигикал.

    За словами Цигикала, черги на кордонах створювали люди, які жили в прикордонних районах і постійно повинні бути (на євробляхах – ред.) раз у п’ять діб виїжджати і заїжджати.

    «Вони створювали величезні черги», - зазначив Цигикал і додав, що сьогодні на кордоні невеличкі черги створюють, зокрема, вантажні автомобілі і туристи.

    Як повідомлялося раніше, з початку року в Україні різко зросли продажі старих автомобілів. Обсяг продажів старих автомобілів на первинному ринку, що формується за рахунок імпортних поставок, у січні - лютому 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, зріс у 12 разів і склав 136,5 тис. авто.

    За даними асоціації, лідером лютого стало Volkswagen з показником 17 971 автомобілів. На другому місці Opel, за місяць 9420 старих автомобілів цієї марки пройшли свою першу реєстрацію в Україні.

    Своєю чергою, автомобілі марки Audi посіли третє місце на первинному ринку легкових автомобілів, що були в експлуатації, з результатом 7608 машин.

    Крім того, BMW обрали 6442 українці, і це четвертий результат. Замикає п'ятірку найпопулярніших марок лютого Renault. Поміняли свої іноземні номери на українські 6120 автомобілів.

    До слова, американська компанія Ford розглядає можливість закриття двох заводів у Росії в рамках свого глобального плану з реструктуризації.

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