1400 гривень за годину: в Україні з'явилася нова схема шахрайства на «євробляхах»



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Подібна схема далеко не єдиний спосіб заробити на довірливих українцях Фото: Обозреватель

За 1,4 тис. українців намагаються втягнути в шахрайську схему, за яку потім доведеться відповідати

Українцям «роздають гроші» і заманюють в небезпечну схему: останнім часом у метро і на вулицях розміщують оголошення, в яких всього за годину «роботи» обіцяють заплатити 1,4 тис. Щоправда, водночас доведеться написати довіреність на те, щоб «роботодавець» міг купити на ваше ім'я автомобіль.

ЗМІ з'ясовували, як працює нова схема і чому порушувати закон — небезпечно.

Відповідальність за розмитнення авто несе той, на кого заповнили декларацію, пояснює юрист Ольга Ніколаєнко. Вже з 1 травня українців, які не розмитнили своє авто, очікують величезні штрафи. Їхня сума може складати до 170 тис. грн. І щоб спокійно керувати авто на єврономерах, шахраї пропонують оформити автомобіль на охочих «заробити за годину».

«Людина за дорученням забивається в декларацію і несе відповідальність за дотримання митного режиму. Шахрайство», — впевнена Ніколаєнко. На думку юриста, у такий спосіб охочі заробляти на ввезенні авто без сплати податків і акцизів («євробляхери») готуються до 1 травня.

Що далі буде з авто — невідомо. Наприклад, його можуть перепродати кілька разів, залишивши покупців «із носом». А коли знайдуть реального власника транспортного засобу, виявиться, що це всього лише охочий «заробити за годину».

«Хтось від імені повіреного здійснюватиме юридично значущі дії: купувати автомобілі за кордоном, провозити їх через митницю, ставити на облік (а може і не ставити). Швидше за все, називаючись, власне, повіреним брати гроші від охочих також швидко і дешево «купити вживаний автомобіль за кордоном», від імені повіреного підписувати договори та інші зобов'язання. Або набрати під «схему» передоплат від потенційного кола покупців, щоб зникнути з їхнього життя назавжди», — пояснює адвокат, партнер KACGroup Тетяна Кузьмич.

За 1,4 тис. українців намагаються втягнути в шахрайську схему, за яку потім доведеться відповідати. При цьому штраф у 170 тис. грн — не найгірший варіант розвитку подій. Якщо автомобіль кілька разів продадуть різним людям, реальному власнику, для якого авто купили за кордоном, доведеться доводити, що до зазначеної схеми він не має жодного відношення.

Юрист Олександр Плахотник пояснює: подібна схема далеко не єдиний спосіб заробити на довірливих українцях. Мовляв, на бажанні українців купити дешевше або швидко заробити вже давно наживаються шахраї. Найчастіше поширена схема з продажем авто, на яке оформлений кредит.

«У нас люди завжди знайдуть, як менше заплатити, а потім самі від цього постраждають. Замість того, щоб укласти договір купівлі-продажу, підписують генеральні довіреності. Потім власник автомобіля перестає виплачувати кредит, авто забирають. А спробуй потім доведи, що ти комусь платив і нібито купив автомобіль, але чомусь отримав лише довіреність», — розповідає юрист.

Водночас усі опитані експерти сходяться на думці: єдиний спосіб захистити себе від шахрайства — дотримуватися букви закону.

З 1 травня правоохоронці отримають доступ до бази даних прикордонників, зазначає заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Поліція зможе перевіряти, хто і коли ввіз автомобіль на іноземних номерах, і якщо терміни порушили, авто зупинятимуть.

Зараз же за чинним законом підстав для зупинки авто немає. Легально зупинити «бляху» можна тільки після того, як з'явиться інформація про порушення закону. Якщо зупинене авто було ввезене в режимі транзиту, максимальне покарання — конфіскація авто рішенням суду. «Розмір штрафу залежить від того, на скільки днів порушили терміни. Якщо на одну добу — 170 грн, від 1 до 10 діб — 3,4 тис., від 10 до 20 — 8,5 тис., від 20 до 30 — 8,5 тис. і від 30 діб — 170 тис. грн», — розповідає Олександр Плахотник.

Менш жорсткі вимоги до водіїв, чиї авто перебувають у режимі транзит. Вони за затримку на три доби повинні будуть заплатити штраф у 850 грн (або попередження), від 3 до 10 діб — 5,1 тис., від 10 до 20 — 17 тис., від 20 до 30 — 85 тис. і більш ніж 30 діб — ті самі 170 тис. грн.

Крім того, введуть нові види відповідальності - за водіння автомобіля на іноземних номерах особою, яка це авто не ввозила, і за отримання доходів від «євроблях» (таксі).

Поліція зможе виписувати постанови і штрафувати водіїв авто без реєстрації. Щоб конфіскувати автомобіль, знадобиться рішення суду. Крім того, в законі прописали, що користуватися автомобілем може тільки той, хто її ввіз.

«Введений обов'язок поліцейського зупиняти транспортні засоби, якщо існує інформація про порушення його власником митних правил, або якщо безпосередньо транспортний засіб є об'єктом порушення митних правил», — пояснює Олексій Білошицький.

Джерело: Обозреватель