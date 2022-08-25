Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка

Окупанти скаржаться, що отримали гроші лише за березень

Російські військові льотчики масово скаржаться на невиплату «бойових» від початку «спецоперації» в Україні. Про це свідчать перехоплення розмов окупантів, повідомило джерело Guildhall в українській розвідці.

Зокрема члени екіпажів Іл-22 з числа військовослужбовців в/ч 27237 (1338-й випробувальний центр Щолково, аеродром «Чкаловський», що розташований у Московській області), масово скаржаться на невиплату «бойових».

Військовослужбовці брали участь у виконанні завдань у складі російських окупаційних військ упродовж травня-червня.

При цьому екіпажі зазначеного підрозділу, які виконували відповідні завдання в Україні з лютого по квітень, скаржаться, що «бойові» їм були нараховані лише за березень.

Нагадаємо, у живих російських військових із початку війни виникли проблеми з отриманням грошей за виконання бойових завдань. Ні військові, ні їхні родичі не розуміють, як розраховуються суми та чому підсумкова зарплата так відрізняється від того, що публічно обіцяє влада РФ. При цьому із виплатами «гробових» проблем менше, якщо тіло солдата виходить доставити з поля бою.