Артем Слісарчук. Історія зенітника, який зупиняв авіацію ворога поблизу Ізюма

Від початку повномасштабного вторгнення Герой разом із побратимами виконував бойове завдання на Харківщині

Він не жалів нічого для друзів і ніколи не відмовляв у допомозі. Однокласниця Настя Власюк згадує: «Артем був чудовою, неймовірно позитивною людиною. Добрий, чуйний, зі щирим серцем та відкритою посмішкою. Про Артема в мене лише світлі і хороші спогади».

Артем Слісарчук народився 2 квітня 1990 року у Шепетівці на Хмельниччині. Закінчив дев’ять класів школи-гімназії та технікум. Займався спортом.

Артем Слісарчук фото з відкритих джерел

2013 року хлопець вступив на військову службу за контрактом. Пройшов шлях від солдата до сержанта, займав посади оператора зенітної ракетної обслуги, командира відділення-старшого оператора радіолокаційної станції відділення бойового управління, заступника начальника зенітної ракетної обслуги.

Артем вирішив не зупинятися на досягнутому та вступив у Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Закінчивши курси підвищення кваліфікації, отримав своє перше офіцерське звання – молодший лейтенант.

Артем Олександрович Слісарчук (2 квітня 1990 – 24 березня 2022) – старший лейтенант, начальник зенітної ракетної обслуги зенітної ракетної батареї 250-го окремого зенітного ракетного дивізіону 11 ЗРП. 24 березня 2022 року під час 7-го виїзду в зону проведення операції об’єднаних сил загинув під містом Ізюм, що на Харківщині. Герой України (2022, посмертно).

«Із перших днів своєї ротацій в зоні проведення антитерористичної операції, Артем показав себе прикладом мужності і патріотизму. Час минав, а з тодішнього солдата Слісарчука Артема – виріс справжній зразковий офіцер українського війська. За його плечима було близько десятка ротацій на Схід», – так відгукується про Героя Командування Повітряних сил.

Від початку повномасштабного вторгнення Артем Слісарчук разом із побратимами виконував бойове завдання на Харківщині.

Він героїчно загинув 24 березня 2022 року поблизу Ізюма під час ведення протиповітряного бою з авіацією ворога. Зенітний ракетний комплекс, обслугу якого очолював офіцер Слісарчук, бився до останнього…

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Із Героєм прощалися на центральній площі у його рідній Шепетівці. Поховали на Алеї Слави. У нього залишилися мама та сестра.

Рідні передали особисті речі Артема у Музей пропаганди, зокрема його шолом та ідентифікаційний жетон.

Шолом та ідентифікаційний жетон Героя фото: shepetivka.com.ua

Посмертно Артему Слісарчуку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Указ президент України підписав у день, коли офіцеру мало б виповнитися 32 роки…