Путін збільшив чисельність армії Росії

Штатна чисельність військовослужбовців Росії збільшується до 1,15 млн військовослужбовців

Президент країни-агресокри Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідний документ оприлюднила пресслужба російського диктатора.

Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

«Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців, – сказано в тексті документа.

Попередній указ від 17 листопада 2017 року визначав, що штатна чисельність ЗС Росії становить 1 902 758 одиниць, включаючи 1 013 628 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи міністерство оборони Росії та начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова в системі командування.

Також раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін планує напад на нові території України. Він хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.