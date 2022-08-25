24 серпня рашисти здійснили 200 авіавильотів

Ігнат: «План росіян полягав у тому, щоб тримати українську націю в напрузі»

У День Незалежності України, 24 серпня, попри велику кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано. Ворог переважно імітував ракетні удари. Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

«Сумарно по областях справді було близько 190 повтряних тривог… Вчора попри те, що була така велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 авіавильотів зафіксовано 24 серпня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник в основому застосовував для атак по Україні дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які носять ракету Х-22. Було зафіксовано вісім прильотів цих ракет по областях. Також противник застосовував реактивні системи залпового вогню «Торнадо-С».

Велику кількість повітряних тривог Ігнат пояснив тим, що Росія здійснювала і багато «імітаційних вильотів», в основному з аеродрому «Шайковка» – для Ту-22, а також із півночі Каспійського моря – для літаків Ту-95 МС. Літаки злітали, робили маневри у повітрі, імітуючи удар, – і в такий час в Україні оголошували повітряну тривогу. План росіян полягав у тому, щоб тримати українську націю в напрузі в День Незалежності України.

У Повітряних силах пояснили, що якщо йдеться про літаки Ту-95 чи Ту-160, то тривога оголошується по всій Україні, а якщо літаки Ту-22 – на відстань до 600 кілометрів, що відповідає дальності ракет Х-22.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.