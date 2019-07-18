Пішла з життя народна артистка України Валентина Зимня
На сцені навчального театру-студії Київського театрального інституту Зимня поставила шість вистав
Відома українська актриса, театральний педагог та народна артистка України Валентина Зимня померла сьогодні на 92 році життя.
Зимня багато років викладала у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та була професором кафедри.
Серед її учнів - Василь Вовкун, Євген Нищук, Андрій Середа, Інна Капінос, Олесь Санін, Петро Мага, Снежана Єгорова, Лілія Ребрик та Анатолій Гнатюк.
Валентина Зимня народилася 14 січня 1928 року в селі Вишнівчик, що у Хмельницькій області.
У 1950 році закінчила Київський театральний інститут (клас В. Вільнера). З тих пір працювала актрисою Чернівецького українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської. Зіграла понад 60 головних ролей. Крім творчої діяльності, була депутатом Чернівецької міської ради чотирьох скликань. З 1969 року викладала в Київському університеті театру, кіно і телебачення. З 1973 року здійснила вісім самостійних випусків.
Валентина Зимня зіграла чимало ролей у театрі, але найбільш глядачам запам'яталися такі її сценічні персонажі:
- Тетяна («У неділю рано зілля копала» за Ольгою Кобилянською).
- Анна («Земля» за Ольгою Кобилянською).
- Санда («Вовчиха» за Ольгою Кобилянською).
- Леся («Леся» Андрієвич).
- Катрина («Матінка Кураж і її діти» Брехта).
На сцені навчального театру-студії Київського театрального інституту Зимня поставила:
- «Через честь» О. Ширван-заде (1976),
- «Іменем землі і сонця» І. Друце (1980),
- «Безталанна» Івана Карпенка-Карого (1980),
- «Чотири краплі» Віктора Розова (1984),
- «Гніздо глухаря» Віктора Розова (1988),
- «На перші гулі» Степана Васильченка (1993).
Учні Валентини Зимньої висловлюють свої співчуття та дякують їй за професію, називаючи свого педагога «наша мама».