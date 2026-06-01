Світова криза чіпів знизила попит на смартфони

Світовий ринок мобільних пристроїв готується до найсильнішого рекордної кризи за весь час спостережень

Глобальна індустрія споживчої електроніки переживає безпрецедентний за масштабами зсув. Брак мікросхем пам'яті, посилений геополітичною нестабільністю на Близькому Сході, паралізував роботу провідних брендів. Дослідники констатують: виробники наразі змагаються не за лідерство чи нові технології, а за фізичне виживання в умовах жорсткого браку напівпровідників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Свіжі аналітичні дані та оновлений песимістичний прогноз оприлюднила незалежна дослідницька агенція Counterpoint Research. Згідно з офіційним звітом аналітиків світовий ринок смартфонів упевнено прямує до найстрімкішого річного скорочення за всю історію мобільних технологій. За новими розрахунками, глобальні поставки пристроїв за підсумками року впадуть на 13,9%, зупинившись на позначці у 1,08 млрд одиниць.

Цей показник виявився значно гіршим за лютневі оцінки експертів, які прогнозували спад на рівні 12,4%. Головним каталізатором погіршення ситуації стало різке загострення дефіциту мікросхем пам'яті. Ситуація на заводах суттєво ускладнилася через перебої в енергетичних та логістичних ланцюжках, спричинені триваючими військовими діями в Ірані. Шок пропозиції виявився настільки потужним, що на складах наразі накопичуються незавершені пристрої, яким просто бракує ключових кремнієвих плат.

Найбільш критично криза напівпровідників ударила по ринку смартфонів початкового та середнього рівнів. Справа в тому, що світові чипмейкери масово перенаправляють свої обмежені виробничі потужності на випуск дорогих і високорентабельних чіпів, пов'язаних зі штучним інтелектом (AI). Як наслідок, виготовлення мікросхем для дешевих телефонів стало економічно невигідним.

Це вже призвело до помітних глобальних змін:

Зростання цін: Тільки в першому кварталі глобальні оптові ціни на смартфони злетіли в середньому на 14%;

Падіння відвантажень: Поставки гаджетів у річному обчисленні просіли на 3,1%.

Аналітики попереджають, що невдовзі з ринку взагалі можуть повністю зникнути ходові моделі вартістю нижче $150, оскільки компанії не здатні поглинати такі високі витрати на виробництво.

«Виробники смартфонів низького та середнього цінового сегментів опинилися у пастці між зростанням витрат та споживачами з обмеженою купівельною спроможністю. Питання для багатьох брендів уже не в тому, як збільшити поставки чи завоювати частку, а в тому, чи взагалі вдасться їм залишитися на ринку», – коментує ситуацію головний аналітик Counterpoint Ван Ян.

Найсильнішого удару зазнає китайський холдинг Transsion (бренди Tecno, Infinix, Itel), який критично залежить від продажів ультрабюджетників – його поставки цьогоріч обваляться на катастрофічні 32%. Популярний в Україні бренд Xiaomi зіткнеться з падінням продажів на 28%, а компанія Honor втратить близько 20% річного об'єму.

На тлі загального падіння індустрії преміальний сегмент смартфонів продемонстрував дивовижну стійкість. Завдяки високій маржинальності та довгостроковим контрактам із постачальниками, лідери ринку зуміли захистити свої ланцюжки забезпечення від деструктивного впливу кризи.

Абсолютним вигодонабувачем поточної ситуації виглядає американська корпорація Apple. Компанія відзвітувала про рекордні прибутки за перші три місяці року. Світові споживачі, не знаходячи якісних пропозицій серед середнього класу, масово переходять на флагманську лінійку iPhone 17. Фахівці прогнозують, що за підсумками 2026 року обсяги відвантажень Apple залишаться стабільними (на рівні минулого року), а вже наступного року покажуть чисте зростання на 5%.

Не менш впевнено почувається і південнокорейський гігант Samsung Electronics. Володіючи власними заводами з виготовлення пам'яті, бренд утримав стабільні обсяги в першому кварталі. Очікується, що загальне річне падіння поставок корейців складе лише 4%, що є набагато кращим результатом за середньоринковий показник. Обидва технологічні гіганти мають унікальний шанс суттєво перерозподілити ринок на свою користь, практично не відчуваючи тиску щодо вимушеного підняття роздрібних цін.

