Головна Новини
search button user button menu button

Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Польща розгнівалася на перейменування підрозділу Сил спеціальних операцій на честь Героїв УПА
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Український стяг майорів над Любліном поряд із прапорами Польщі та Євросоюзу з 2022 року

З будівлі міської ратуші Любліна, що на сході Польщі, прибрали державний прапор України, який майорів там з 2022 року як символ солідарності після початку повномасштабного вторгнення РФ. Рішення міської влади Любліна зняти синьо-жовтий стяг стало реакцією на надання одному з підрозділів Збройних сил України почесного найменування, пов'язаного з Українською повстанською армією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал TVP World.

Представники міської влади Любліна заявили, що цей крок «безпосередньо пов’язаний» із нещодавнім указом Президента України Володимира Зеленського. Йдеться про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

У Люблінській міській раді таку символіку назвали неприйнятною для польської сторони.

«Прославляння формувань, відповідальних за злочини проти цивільного населення, шкодить історичній пам'яті нашої нації, ранить пам'ять польських жертв і ускладнює побудову щирого діалогу між нашими країнами», – йдеться у заяві міста.

Водночас у документі наголошується, що місто не відмовляється від підтримки звичайних громадян: «Попри це рішення, Люблін залишається відкритим і гостинним містом, відданим цінностям, які вже багато років визначають його міжнародне співробітництво».

Зауважимо, що 27 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Окремому центру Сил Спеціальних операцій «Північ» імені Героїв УПА. Цей крок викликав миттєве збурення в польському політикумі, де діяльність Української повстанської армії у часи Другої світової війни (зокрема, Волинська трагедія) сприймається вкрай болісно.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України прокоментувало критику з боку Варшави через присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. Речник відомства Георгій Тихий висловив жаль з приводу реакції Польщі, зазначивши, що вона суперечить позитивній тенденції у двосторонніх відносинах, яка спостерігалася останні півтора року. За цей час країни відновили конгрес істориків та процес пошуку й ексгумацій.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА. 

Читайте також:

Теги: Польща скандал Україна прапор України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній раз Трамп та Сі зустрічалися у кінці жовтня 2025 року
Нова архітектура світу: Сі і Трамп можуть одночасно закінчити три війни
12 травня, 10:15
У батальйоні як виправдання вказали, що бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання
Військових «Вовків Да Вінчі» підозрюють у побитті і викраденні чоловіка: батальйон зробив заяву
2 травня, 21:59
Лілія Сандулеса наголосила, що почувається абсолютно щасливою у нових стосунках
Лілія Сандулеса прокоментувала гучний скандал з Іво Бобулом та розповіла про новий шлюб
4 травня, 14:29
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
Росія вперше за тривалий час почала втрачати позиції
Кремль почав втрачати контроль над ситуацією у війні – The Economist
11 травня, 11:52
Надія Вакуленко демонструє весільний рушник машинної вишивки
День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна
21 травня, 12:10
Ізраїльтяни не перший рік дозволяють собі уїдливі коментарі в бік інших учасників
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
14 травня, 14:16
Глава держави вручив трьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг»
Президент відзначив морських піхотинців державними нагородами
23 травня, 17:37
Мадяр: Сказав генсеку, що Угорщина не відправлятиме зброю чи бойову техніку на російсько-українську війну
Мадяр відповів, чи постачатиме Угорщина зброю Україні
28 травня, 23:44

Новини

Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua