Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина

Український стяг майорів над Любліном поряд із прапорами Польщі та Євросоюзу з 2022 року

З будівлі міської ратуші Любліна, що на сході Польщі, прибрали державний прапор України, який майорів там з 2022 року як символ солідарності після початку повномасштабного вторгнення РФ. Рішення міської влади Любліна зняти синьо-жовтий стяг стало реакцією на надання одному з підрозділів Збройних сил України почесного найменування, пов'язаного з Українською повстанською армією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал TVP World.

Представники міської влади Любліна заявили, що цей крок «безпосередньо пов’язаний» із нещодавнім указом Президента України Володимира Зеленського. Йдеться про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

У Люблінській міській раді таку символіку назвали неприйнятною для польської сторони.

«Прославляння формувань, відповідальних за злочини проти цивільного населення, шкодить історичній пам'яті нашої нації, ранить пам'ять польських жертв і ускладнює побудову щирого діалогу між нашими країнами», – йдеться у заяві міста.

Водночас у документі наголошується, що місто не відмовляється від підтримки звичайних громадян: «Попри це рішення, Люблін залишається відкритим і гостинним містом, відданим цінностям, які вже багато років визначають його міжнародне співробітництво».

Зауважимо, що 27 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Окремому центру Сил Спеціальних операцій «Північ» імені Героїв УПА. Цей крок викликав миттєве збурення в польському політикумі, де діяльність Української повстанської армії у часи Другої світової війни (зокрема, Волинська трагедія) сприймається вкрай болісно.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України прокоментувало критику з боку Варшави через присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. Речник відомства Георгій Тихий висловив жаль з приводу реакції Польщі, зазначивши, що вона суперечить позитивній тенденції у двосторонніх відносинах, яка спостерігалася останні півтора року. За цей час країни відновили конгрес істориків та процес пошуку й ексгумацій.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.