«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі

Під час наступу росіян на Маріуполь Ахметов кілька разів телефонував Прокопенку
Під час оборони Маріуполя бізнесмен Рінат Ахметов перебував у постійному контакті з командиром 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Денисом Прокопенком (Редісом). В інтерв'ю британському виданню The Guardian він уперше розкрив деталі їхньої останньої розмови за 15 хвилин до того, як захисники залишили територію металургійного комбінату, інформує «Главком».

За словами бізнесмена, під час наступу окупантів він зідзвонювався з Прокопенком по кілька разів на день і був глибоко вражений його стійкістю.

«Я дзвонив йому кілька разів на день і був зворушений його силою і мужністю. У його голосі ніколи не було паніки. Усі вони були сумлінними, гідними і готовими віддати життя за кожен клаптик землі. Але 20 травня 2022 року вони отримали наказ від вищого командування здатися», – розповів Ахметов.

Оборона Азовсталі тривала з 18 березня до 20 травня 2022 року. Через неможливість обороняти руїни колишнього підприємства, бійці вийшли з оточення за наказом українського командування і потрапили в російський полон.

«Я поговорив із ним за 15 хвилин до того, як вони покинули Азовсталь. Я сказав: «Денисе, чим я можу тобі допомогти, чим я можу допомогти твоїм хлопцям?» Він відповів: «Не турбуйся про мене, будь ласка, подбай про моїх людей». Він знав, що потрапить у полон, але не просив жодних особистих привілеїв», – підсумував Ахметов.

Денис Прокопенко – український військовий, бригадний генерал Національної гвардії України, командир 1-го армійського корпусу Національної гвардії України «Азов» та Герой України. У 2022 році Редіс очолював оборону Маріуполя та металургійного комбінату «Азовсталь». Понад 80 днів його гарнізон стримував переважаючі сили ворога у повному оточенні. У травні 2022 року за наказом вищого керівництва бійці вийшли з території заводу. Прокопенко перебував у полоні 123 дні. Його звільнили у вересні 2022 року під час масштабного обміну.

Рінат Ахметов також згадав свої зустрічі з працівниками комбінатів «Азовсталь» та імені Ілліча незадовго до 24 лютого 2022 року, під час яких наголошував, що Маріуполь – це Україна. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, весь регіон піднявся на боротьбу.

«Маріуполь – частина України. Коли прийшли росіяни, ніхто не вітав солдатів Путіна квітами. Навіть маленькі діти брали все, що могли, каміння і кругляки, і були готові битися. Після руйнування Маріуполя захисники Азовсталі залишилися і чинили опір 73 000 російських солдатів», – заявив бізнесмен.

Рінат Ахметов – найбагатший бізнесмен України, мільярдер. Головний акціонер найбільшої інвестиційної групи України SCM, яка контролює компанії Метінвест (металургія) та ДТЕК (енергетика). З 1996 року є незмінним президентом та власником футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк). Багато років очолює український список Forbes. Через повномасштабне російське вторгнення втратив значну частину активів, включаючи заводи «Азовсталь» та металургійний комбінат ім. Ілліча в Маріуполі. Нині статки Ріната Ахметова оцінюються у $7,8 млрд відповідно до світового рейтингу Forbes.

«Главком» писав, що вперше з моменту виходу гарнізону з «Азовсталі» у травні 2022 року, підрозділ «Азов» заявив про своє повернення до Маріуполя. Наразі йдеться про розвідувально-ударні операції з неба: дрони підрозділу фіксують окуповане місто та завдають прицільних ударів по об’єктах загарбників. Повідомляється, що пілоти «Азову» розпочали активне патрулювання доріг та військових об’єктів на глибину до 160 км від лінії бойового зіткнення. У зоні охоплення опинився сам Маріуполь та його околиці, які окупанти використовують як стратегічний логістичний вузол. 

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент». 

