«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Бізнесмен дав велике інтерв'ю від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Під час оборони Маріуполя бізнесмен Рінат Ахметов перебував у постійному контакті з командиром 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Денисом Прокопенком (Редісом). В інтерв'ю британському виданню The Guardian він уперше розкрив деталі їхньої останньої розмови за 15 хвилин до того, як захисники залишили територію металургійного комбінату, інформує «Главком».
За словами бізнесмена, під час наступу окупантів він зідзвонювався з Прокопенком по кілька разів на день і був глибоко вражений його стійкістю.
«Я дзвонив йому кілька разів на день і був зворушений його силою і мужністю. У його голосі ніколи не було паніки. Усі вони були сумлінними, гідними і готовими віддати життя за кожен клаптик землі. Але 20 травня 2022 року вони отримали наказ від вищого командування здатися», – розповів Ахметов.
Бізнесмен додав, що у голосі Прокопенка ніколи не було паніки, а всі захисники виявилися гідними та готовими боротися.
«Я поговорив із ним за 15 хвилин до того, як вони покинули Азовсталь. Я сказав: «Денисе, чим я можу тобі допомогти, чим я можу допомогти твоїм хлопцям?» Він відповів: «Не турбуйся про мене, будь ласка, подбай про моїх людей». Він знав, що потрапить у полон, але не просив жодних особистих привілеїв», – підсумував Ахметов.
Рінат Ахметов також згадав свої зустрічі з працівниками комбінатів «Азовсталь» та імені Ілліча незадовго до 24 лютого 2022 року, під час яких наголошував, що Маріуполь – це Україна. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, весь регіон піднявся на боротьбу.
«Маріуполь – частина України. Коли прийшли росіяни, ніхто не вітав солдатів Путіна квітами. Навіть маленькі діти брали все, що могли, каміння і кругляки, і були готові битися. Після руйнування Маріуполя захисники Азовсталі залишилися і чинили опір 73 000 російських солдатів», – заявив бізнесмен.
«Главком» писав, що вперше з моменту виходу гарнізону з «Азовсталі» у травні 2022 року, підрозділ «Азов» заявив про своє повернення до Маріуполя. Наразі йдеться про розвідувально-ударні операції з неба: дрони підрозділу фіксують окуповане місто та завдають прицільних ударів по об’єктах загарбників. Повідомляється, що пілоти «Азову» розпочали активне патрулювання доріг та військових об’єктів на глибину до 160 км від лінії бойового зіткнення. У зоні охоплення опинився сам Маріуполь та його околиці, які окупанти використовують як стратегічний логістичний вузол.
Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент».
