На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)

Лариса Голуб
У багатьох будівлях поблизу епіцентру вибуху вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади
фото: Times of Malta
Над фабрикою феєрверків здійнявся гігантський вогняний гриб
 

На Мальті стався масштабний вибух на фабриці з виробництва піротехніки, внаслідок чого над житловим районом піднявся величезний стовп вогню та диму з безперервною детонацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання Times of Malta.

Повідомляється, що вибухова хвиля та уламки завдали значних руйнувань навколишній інфраструктурі.

Наслідки та масштаби руйнувань

За даними екстрених служб і журналістів з місця події, інцидент призвів до значних матеріальних збитків:

  • Пошкоджено житлові будинки: у багатьох будівлях поблизу епіцентру вибуху вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади.
  • Понівечено транспорт: десятки автомобілів, які були припарковані неподалік від заводу, отримали серйозні пошкодження через уламки та вибухову хвилю.
  • Руйнування інших об'єктів: постраждали комерційні та господарські споруди, розташовані в зоні ураження.

Що відомо про постраждалих

Попри жахливі кадри вогняного гриба та серйозну детонацію піротехнічних виробів, за попередніми даними рятувальників, загиблих внаслідок інциденту немає.
На місці події продовжують працювати пожежники, бригади швидкої допомоги та поліція. Наразі територія навколо знищеної фабрики оточена через загрозу повторних вибухів. Правоохоронці встановлюють точні причини та обставини, які призвели до займання на виробництві.

Існували побоювання щодо безпеки корів та іншої худоби, яку утримують на фермах поблизу фабрики феєрверків. Фермерам сказали, що вони не можуть перевіряти своїх тварин, доки район не буде визнано безпечним. Повідомлення про те, що кілька корів загинули, ще не підтверджені. 

«Главком» писав, що на целюлозно-паперовому комбінаті компанії Nippon Dynawave Packaging Co. у місті Лонгвью, штат Вашингтон, стався потужний вибух резервуара з хімікатами.

Як відомо, у північній китайській провінції Шаньсі стався масштабний вибух газу на вугільній шахті «Люшенюй». Внаслідок аварії загинули щонайменше 82 гірники, ще дев'ятеро робітників наразі вважаються зниклими безвісти. Трагедія вже стала однією з найсмертоносніших у вугільній промисловості країни за останнє десятиліття. 

