На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)

Над фабрикою феєрверків здійнявся гігантський вогняний гриб



На Мальті стався масштабний вибух на фабриці з виробництва піротехніки, внаслідок чого над житловим районом піднявся величезний стовп вогню та диму з безперервною детонацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання Times of Malta.

Повідомляється, що вибухова хвиля та уламки завдали значних руйнувань навколишній інфраструктурі.

Наслідки та масштаби руйнувань

За даними екстрених служб і журналістів з місця події, інцидент призвів до значних матеріальних збитків:

Пошкоджено житлові будинки: у багатьох будівлях поблизу епіцентру вибуху вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади.

у багатьох будівлях поблизу епіцентру вибуху вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Понівечено транспорт: десятки автомобілів, які були припарковані неподалік від заводу, отримали серйозні пошкодження через уламки та вибухову хвилю.

десятки автомобілів, які були припарковані неподалік від заводу, отримали серйозні пошкодження через уламки та вибухову хвилю. Руйнування інших об'єктів: постраждали комерційні та господарські споруди, розташовані в зоні ураження.

pic.twitter.com/robBBcJqRc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 1, 2026

Що відомо про постраждалих

Попри жахливі кадри вогняного гриба та серйозну детонацію піротехнічних виробів, за попередніми даними рятувальників, загиблих внаслідок інциденту немає.

На місці події продовжують працювати пожежники, бригади швидкої допомоги та поліція. Наразі територія навколо знищеної фабрики оточена через загрозу повторних вибухів. Правоохоронці встановлюють точні причини та обставини, які призвели до займання на виробництві.

Існували побоювання щодо безпеки корів та іншої худоби, яку утримують на фермах поблизу фабрики феєрверків. Фермерам сказали, що вони не можуть перевіряти своїх тварин, доки район не буде визнано безпечним. Повідомлення про те, що кілька корів загинули, ще не підтверджені.

