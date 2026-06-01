«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину

glavcom.ua
Лідери КНДР і Білорусі Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко під час зустрічі у Пхеньяні, Північна Корея, 25 березня 2026 року.
Лукашенко зазначив, що відносини Північної Кореї та Білорусі «зародилися ще за часів Радянського Союзу»

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно похвалив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявивши, що той справив на нього «дуже серйозне враження». Відповідну заяву він зробив, коментуючи свої враження від нещодавнього візиту до Пхеньяна, інформує «Главком».

Попри міжнародну ізоляцію обох режимів, Лукашенко спробував виправдати північнокорейського колегу перед пропагандистами.

У своїй промові Олександр Лукашенко не шкодував епітетів для характеристики керівника однієї з найжорсткіших диктатур світу, назвавши його «перспективним» та «розумником».

«Я зовсім нещодавно був у КНДР. Знаєте, на мене керівник справив дуже серйозне враження. Розумник! Молода людина, перспективна, націлена на співпрацю. Ніякий він там не диктатор... Він по суті не може бути диктатором», – цитують слова Лукашенка білоруські медіа.

Нагадаємо, 26 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пхеньяна, де його особисто зустрів лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Вітальна церемонія зустрічі двох диктаторів, що відбулась на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні напередодні, традиційно для північнокорейського режиму пройшла за присутності жителів Пхеньяна та місцевих школярів із національними прапорами двох країн та квітами в руках.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував Кім Чен Ину білоруський автомат під час свого візиту до КНДР. 

