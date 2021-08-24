Пішов з життя відомий політик і нардеп п'яти скликань Володимир Бондаренко

Володимиру Бондаренку було 68 років

Причина смерті політика наразі невідома

Пішов з життя Володимир Дмитрович Бондаренко – народний депутат України п'яти скликань, депутат Київради від «ВО «Батьківщина», який очолював Київську міську державну адміністрацію після Євромайдану. Сумну звістку 24 серпня повідомила у Facebook депутатка Київради, соратниця Бондаренка Тетяна Меліхова.

«Активний учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Засновник етнокомплексу «Українське село»…. Все неможливо перелічити. Надійний друг, гарний сім‘янин. Співчуваю родині. Сумую. Нехай земля буде пухом», – зазначила Меліхова.

Причина смерті політика наразі невідома. Володимиру Бондаренку було 68 років. У Володимира Бондаренка двоє доньок.

Довідка: Володимир Бондаренко народився 4 грудня 1952 року у селі Охіньки, Прилуцький район, Чернігівська область – народний депутат України II, III, IV, VI та VII скликань, голова КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року, депутат Київської міської ради VII скликання (з 5 червня 2014 року). Член партії «Реформи і порядок» – голова Київської міської організації та заступник голови партії (з 1999). Голова Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина» (з 27 серпня 2014). Кандидат наук з державного управління.