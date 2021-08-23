  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Харкові з'явилась меморіальна дошка на честь Кернеса (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Харкові з'явилась меморіальна дошка на честь Кернеса (фото)
    Фото: Депо.Харків

    Дошку відкрили виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов і син Кернеса Кирило

    Сьогодні на будівлі Харківської міської ради було відкрито меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу.
    Як повідомляє пресслужба міськради, у відкритті взяли участь родина Кернеса, його друзі і «команда».

    На пам'ятному знакові зображено портрет ексмера і знакові місця, які він відкривав, зокрема – парк імені Горького, пам'ятник Незалежності, 30-та станція метро «Перемога», Регіональний центр послуг.

    Як повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, автором меморіальної дошки виступив харківський скульптор Олександр Рідний, який подарував її місту. У створенні пам'ятного знаку брали участь рідні Геннадія Кернеса.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Харкові з'явилась меморіальна дошка на честь Кернеса (фото)
    У Харкові з'явилась меморіальна дошка на честь Кернеса (фото)
    У Харкові з'явилась меморіальна дошка на честь Кернеса (фото)
    У Харкові з'явилась меморіальна дошка на честь Кернеса (фото)

    «Сьогодні перший День міста, який ми святкуємо без Геннадія Адольфовича, і мені дуже хотілося відкрити меморіальну дошку в пам'ять про нього саме сьогодні» – виступив на відкритті Терехов.

    Крім того, він повідомив, що Фонд Геннадія Кернеса проводить опитування щодо «увічнення пам'яті» міського голови, і кращі пропозиції будуть винесені в сесійний зал.

    Син колишнього мера Кирило Кернес зазначив, що для нього особисто і сім'ї важливо, щоб люди пам'ятали про його справи.

    «Проходячи повз будівлю міської ради, люди будуть зупинятися і розглядати елементи меморіальної дошки, де зображені місця, в які Геннадій Кернес вклав душу.» – звернувся до присутніх Кирило Кернес.

    Раніше Геннадію Кернесу, який тричі обирався міським головою, було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).

    До слова, дружина покійного Кернеса відсвяткувала день народження з жирафами (фото)

    Як раніше писав «Главком», фірма, співвласником якої є Родіон Гайсинський, отримає гроші на ремонт доріг. За дорожню розмітку дадуть грошей іншій фірмі, яка купує матеріали в чеської фірми – «прокладки», де пасинок Кернеса також співвласник.

    Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

    Читайте також:
    Теги: Харків гроші Геннадій Кернес смерть мер меморіальна дошка дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові з'явилась меморіальна дошка на честь Кернеса (фото)