У Харкові з'явилась меморіальна дошка на честь Кернеса (фото)

Дошку відкрили виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов і син Кернеса Кирило

Сьогодні на будівлі Харківської міської ради було відкрито меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу.

Як повідомляє пресслужба міськради, у відкритті взяли участь родина Кернеса, його друзі і «команда».

На пам'ятному знакові зображено портрет ексмера і знакові місця, які він відкривав, зокрема – парк імені Горького, пам'ятник Незалежності, 30-та станція метро «Перемога», Регіональний центр послуг.

Як повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, автором меморіальної дошки виступив харківський скульптор Олександр Рідний, який подарував її місту. У створенні пам'ятного знаку брали участь рідні Геннадія Кернеса.

«Сьогодні перший День міста, який ми святкуємо без Геннадія Адольфовича, і мені дуже хотілося відкрити меморіальну дошку в пам'ять про нього саме сьогодні» – виступив на відкритті Терехов.

Крім того, він повідомив, що Фонд Геннадія Кернеса проводить опитування щодо «увічнення пам'яті» міського голови, і кращі пропозиції будуть винесені в сесійний зал.

Син колишнього мера Кирило Кернес зазначив, що для нього особисто і сім'ї важливо, щоб люди пам'ятали про його справи.

«Проходячи повз будівлю міської ради, люди будуть зупинятися і розглядати елементи меморіальної дошки, де зображені місця, в які Геннадій Кернес вклав душу.» – звернувся до присутніх Кирило Кернес.

Раніше Геннадію Кернесу, який тричі обирався міським головою, було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).

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Як раніше писав «Главком», фірма, співвласником якої є Родіон Гайсинський, отримає гроші на ремонт доріг. За дорожню розмітку дадуть грошей іншій фірмі, яка купує матеріали в чеської фірми – «прокладки», де пасинок Кернеса також співвласник.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

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