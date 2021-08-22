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    Помер Ігор Вовковинський – найвища людина світу з Книги рекордів Гіннеса

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    Рекордсмен з росту жив і помер у Сполучених Штатах, проте завжди підтримував Україну - Помер Ігор Вовковинський – найвища людина світу з Книги рекордів Гіннеса
    Рекордсмен з росту жив і помер у Сполучених Штатах, проте завжди підтримував Україну
    Фото з відкритих джерел

    38-річний українець помер у США. Зріст рекордсмена становив 234,5 сантиметра

    Ігор Вовковинський у 2010 році став найвищою людиною Сполучених Штатів, а також потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Про смерть Ігоря повідомила його мати – Світлана у Facebook.

    «Ігор вмер 20 серпня в 22:17 вечора в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним до кінця. Його остання вечеря була: кусок Київського торта і фанта. За кілька годин до смерті його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць в Україні», – написала мати померлого.

    Що відомо про українця-велетня

    • Ігор Вовковинський народився у Вінницькій області у 1982 році
    • У перший клас пішов у школу у Києві
    • Вже у віці 7 років сім'я Ігоря переїхала у Міннесоту – для лікування. Адже хлопець страждав від хвороби, яка вражає гіпофіз.На той час зріст Ігоря досягав 182 сантиметрів, а вага близько 90 кілограмів
    • У США велетень розпочав кінокар'єру, зокрема, серед його здобутків – ролі «Шоу доктора Оз» та «Позашлюбний тиждень».

    Ігор Вовковинський підтримував українських воїнів на Сході. Чимало фото у фейсбуці – з допомогою, яку чоловік надсилав воїнам.

    У 2013 році Ігор Вовковинський брав участі у виступі Злати Огневич на «Євробаченні». Велетень виносив співачку на руках.

    Теги: США смерть рекорд Facebook чоловік
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    Помер Ігор Вовковинський – найвища людина світу з Книги рекордів Гіннеса