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    Пішов з життя відомий український політик та банкір

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    Борису Соболєву у березні виповнилося 58 років&nbsp; - Пішов з життя відомий український політик та банкір
    Борису Соболєву у березні виповнилося 58 років 

    Соболєв працював заступником секретаря РНБО за часів президентства Ющенка

    У віці 58 років пішов з життя колишній заступник міністра фінансів, відомий банкір і ексдиректор «Першої інвестиційної групи» Борис Соболєв. Про це повідомляють друзі і колеги Соболєва у «Фейсбук».

    Про те, що стало причиною передчасної смерті не повідомляється. Зазначимо, що іще вчора ввечері сам Соболєв у соцмережах поділився з усіма враженнями про зустріч з колегами, з якими обговорював  стан та перспективи установ, які мають фінансово підтримувати національного виробника та експортера.

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    Борис Соболєв народився 26 березня 1962 року у місті Кривий Ріг.

    Трудова діяльність розпочав у 1984 році: працював стажистом-викладачем міжнародних економічних відносин при Раді міністрів УРСР.

    Із 1991 року став головним експертом Верховної Ради України, був співголовою міждержавного комітету з боргів колишнього СРСР, головним представником України на переговорах з Паризьким та Лондонським клубами кредиторів, член Ради міждержавного банку СНД.

    Борис Соболєв у 1992 також став співзасновиком Всеукраїнської громадської організації НДО «Нова Україна». Також був першим віце-президентом Асоціації «Київський банківський союз», член Ради директорів інституту «Схід –Захід».

    • 1993-1996 роки - заступник міністра фінансів України.
    • З 1996 року - президент Української державної кредитно-інвестиційної компанії.
    • У 1999 році став генеральним директором ТОВ «Перша інвестиційна група».
    • З лютого 2005 року - заступник Державного секретаря України.
    • З грудня 2006 року - Генеральний директор «Першої інвестиційної групи».


    Указом президента України Віктора Ющенка у 2008 році був призначений заступником секретаря РНБО.

    В серпні 2009 року був переведений на посаду заступника генерального директора з фінансових питань (НКАУ) Національного космічного агенства України.

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