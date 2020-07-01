У Львові помер відомий художник



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Валерій Шаленко

Відійшов у вічність художник, вітражист Валерій Шаленко

Сьогодні у Львові на 73 році життя відійшов у вічність художник. вітражист, член правління Львівської обласної організації Національної Спілки художників України Валерій Шаленко.

Про це повідомив старший науковий співробітник у Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича Тарас Пастух.

«Пан Валерій відійшов несподівано. Але як Майстер він залишився у своїх роботах. Вони промовляють і будуть промовляти далі – теплом кольору та життям, що в них проявилося», – зазначив Тарас Пастух.

«Художник бачив світ у дивовижно-примхливих, експресивних і в той же час точних та глибоких візіях. Вітражист, який був закоханий в колір; який тонко відчував світло та тінь; вмів у своїх композиціях надавати шклу особливого світіння, робити його живим, таким, що заворожує пластикою кольору і співвідношенням сюжетних фрагментів. Його образне мислення поєднувало глибинні пласти української народної традиції і сміливе модерне експериментування. Він був одним із небагатьох, хто творив і утримував той небесний Львів, який і є єдино справжнім Львовом. Цей Львів також творили його друзі Грицько Чубай, Олег Лишега, які відійшли раніше. Він завжди був радий гостям, і нерідко сам запрошував зайти до себе в майстерню. І коли приходили люди, велися розмови, читалися вірші, виконувалися музичні композиції на бандурі, обличчя пана Валерія раптом починало світитися радістю. І тоді він оглядав присутніх зі своєю щасливою усмішкою. В його знаменитій полтавській усмішці проступало доброзичливе ставлення до життя. Воно йшло від розуміння цього життя і любові до нього, не зважаючи ні на що. Він вірив у мистецтво та людину, у їхню здатність наблизитися до чогось справжнього. Був уважним до співрозмовника, міг говорити на багато різноманітних тем. Але попри всю свою доброзичливість та вміння вислухати, мав власні мистецькі та життєві переконання, яких дотримувався неухильно та послідовно. В нього було необхідне для Майстра вміння самообмежувати себе й концентруватися на роботі. А з іншого боку, він ввіряв себе власній інтуїції та природному чуттю. Ввіряв себе своєму таланту. І це було його засадничою настановою», – написав Тарас Пастух.