Друга трагедія в родині. Від Covid-19 помер відомий черкаський хірург



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Олегу Гайді було 52 роки

Два тижні тому від коронавірусу помер брат Олега Гайди – Ігор Гайда, який очолював львівський військового госпіталь

Від ускладнень, спричинених Covid-19, помер лікар-хірург Другої міської поліклініки міста Черкаси Олег Гайда.

Про це повідомив син медика, теж лікар Ігор Гайда.

Медик був завідувачем хірургічного відділення. Йому було 52 роки.

За даними місцевого видання «18000», інфікованою також є дружина Олега Гайди.

Як повідомила очільниця Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА Лариса Кошова, Олег Михайлович пішов із життя 30 червня. До цього він був госпіталізований до Черкаської обласної лікарні з діагнозом коронавірус.

Додамо, кілька тижнів тому в родині Гайди сталася ще одна трагедія – помер відомий військовий медик зі Львова Іван Гайда. Він був братом Олега Гайди. Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону помер у київському шпиталі на 59 році життя.