Після виборів до Європарламенту Україні буде важче, бо «не буде вітру в спину» - євродепутат Галер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Нині ми втрачаємо деяких досвідчених політиків - у новому складі не буде ні Елмара Брока, ні Ребекки Гармс», - зауважив депутат ЄП Міхаель Галер

Після виборів до Європарламенту головним завданням для України, зокрема для нової влади, буде швидке налагодження контактів із новими європейськими партнерами.

Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив депутат ЄП Міхаель Галер.

«Завдання для українців, зокрема для нового українського президента та його команди, нового уряду і парламенту - швидко встановити контакти, познайомитися з новими партнерами з європейського боку, прискорити роботу і двосторонній ритм зустрічей і контактів. Це буде головним завданням. Але не буде вітру в спину, як це було з 2014 року», - сказав Галер.

За його словами, на цьому етапі має бути входження «в труднощі побудови нормальних відносин», причому «це буде важче, ніж раніше».

Говорячи про можливості нового складу Європарламенту, Галер зазначив: «Щодо питань зовнішньої політики, пов'язаних зі збройним конфліктом, який Росія принесла в Україну, з питання Криму, політики щодо Росії, санкцій - ми маємо подивитися, з кого буде сформовано наступний парламент. Нині ми втрачаємо деяких досвідчених політиків - у новому складі не буде ні Елмара Брока, ні Ребекки Гармс. Але з'являться нові».

Так, зауважив депутат, у польському списку - колишні міністри закордонних справ, зокрема Радослав Сікорський, колишній прем'єр-міністр Лешек Міллер. «Той факт, що вони з Польщі, може свідчити, що вони підтримуватимуть Україну. Водночас ми не знаємо, як себе позиціонуватимуть депутати, обрані від імені президента Франції Макрона. Це невідомо», - сказав Галер.

Нагадаємо, за неповними офіційними даними, партія «Право і Справедливість» (PiS) Ярослава Качинського на виборах до Європарламенту покращила свій результат, здобуваючи 46,01% голосів.

У той же час польський антисистемний рух «Конфедерація Корвін Браун Лірой Націоналісти» попри дані екзит-полів, які давали їм 6,1% підтримки, за підрахунками 95,9% проколів з окружних комісій набирає 4,55% і не перетинає п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

В Італії на виборах до Європарламенту перемагає правопопулістська «Ліга півночі» міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

Вибори до Європарламенту у країнах ЄС відбулися упродовж 23-26 травня. У неділю, 26 травня, свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члени Євросоюзу.