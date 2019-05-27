Польські «друзі Путіна» не пройшли до Європарламенту



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Дані екзит-полів давали польському руху «Конфедерація Корвін Браун Лірой Націоналісти» 6,1% підтримки на виборах до Європарламенту

Польський антисистемний рух «Конфедерація Корвін Браун Лірой Націоналісти» попри дані екзит-полів, які давали їм 6,1% підтримки, за підрахунками 95,9% проколів з окружних комісій набирає 4,55% і не перетинає п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

Як відомо, антисистемне радикальне угруповання «Конфедерація Корвін Браун Лірой Націоналісти» має відверто проросійські погляди, члени угруповання відвідують Росію, зокрема окупований Крим.

Водночас, як повідомляє Укрінформ, за неповними офіційними даними, партія «Право і Справедливість» (PiS) Ярослава Качинського покращила свій результат, здобуваючи 46,01%. У порівнянні з даними екзит-полу, партія PiS покращила свій результат на 3,6%.

Натомість, офіційні результати опозиційної Європейської коаліції дещо знизилися у порівнянні з даними екзит-полу: з 39,1% до 37,8%.

До Європарламенту від Польщі потрапляє також ще одна політична сила – партія лівого спрямування «Весна» – 6,02%.

За неповними результатами виборів, явка на виборах склала 45,42%, що майже удвічі більше, ніж в 2014 році. Серед міст найбільшою вона була у Варшаві – 62,4%, а найменшою у Білостоці – 49,6%.

Нагадаємо, в Італії на виборах до Європарламенту перемагає правопопулістська «Ліга півночі» міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

Вибори до Європарламенту у країнах ЄС відбулися упродовж 23-26 травня. У неділю, 26 травня, свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члени Євросоюзу.