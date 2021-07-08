Суд розглядає продовження запобіжного заходу Медведчуку

Зараз, згідно з рішенням суду, Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом

Запобіжний захід нардепу від ОПЗЖ закінчується 9 липня

Печерський районний суд Києва розглядає продовження запобіжного заходу народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Зараз, згідно з рішенням суду, Медведчук перебуває під домашнім арештом. Зазначимо, запобіжний захід нардепу від ОПЗЖ закінчується 9 липня.

Нагадаємо, 6 липня Медведчука терміново доставили до суду.

Напередодні, 7 липня, Печерський районний суд продовжив досудове розслідування у справі лідера фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, який із 13 травня перебуває під домашнім арештом.

Як відомо, 26 березня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір» Медведчука – ідеться про Олександра Синявського, Івана Комелова й Олександра Слюсаренка. Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного «референдуму» у Криму, також їм інкримінують державну зраду й посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

А вже 12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні ведення війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).