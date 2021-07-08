У Київраді вирахували «сепаратюг»

Голосування за питання про демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби Києва та Москви стало лакмусовим папірцем

Фракції ОПЗЖ і «Слуга народу» у Київраді не підтримали внесення у порядок денний питання про демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби Києва та Москви, що встановлений у сквері на вул. Маршала Якубовського у столиці. Про це повідомили депутати Київради від «Європейської солідарності» Леонід Ємець і Сергій Таран на своїх сторінках у Facebook.

«Хто сепаратюги в Київраді? Просте питання про демонтаж пам‘ятного знаку про дружбу Києва та Москви, викликало бурхливу дискусію. Фракція ОПЗЖ не голосувала, але це було прогнозовано. Але те що Слуги Народу повитягали картки майже всім складом – це цікава реакція. Можливо щось знають? Тримають знак для окупантів?» – написав Ємець.

Він додав фото табло з результатами голосування фракцій за дане питання.

Обурення висловив і Сергій Таран. «Як ви думаєте, які фракції Київради не підтримали внесення у порядок денний питання про демонтаж «пам'ятного знака» у сквері на вул. Маршала Якубовського на честь «дружби» з Москвою. Правильно! – ОПЗЖ і «слуги», – більшість з яких витягли свої картки під час голосування. Тому неправда, що Зеленському «какая разніца». Навіть дуже є «какая разніца»! Шкода, що ця різниця не на користь України», – написав він.

Фракція «Європейська солідарність» підтримує ініціативу демонтажу, оскільки «існування цього знака на 8-му році війни – політична дикість».

Нагадаємо, пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, що встановлений у сквері на вул. Маршала Якубовського у столиці України, планують демонтувати. Комісія Київради з питань власності підтримала відповідний проєкт рішення.