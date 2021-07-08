Гройсман звинуватив «Слуг народу» у беззаконні

«В умовах кризи влада мала б створювати умови для підтримки бізнесу, а не збільшувати податкове навантаження»

Законопроєкт уряду про зміни до Податкового кодексу (№5600), яким підвищуються податки, в разі ухвалення завдасть удару по бізнесу та звичайним людям. Про це заявив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Все що сьогодні підвищиться, за все це заплатить звичайний українець. Це перше. Вони вводять ПДВ на нерухомість – це плюс 20% вартості житла. Вони вводять 18% на оподаткування городів людей і це все я вважаю взаємопов’язано з ринком землі. Акцизи на алкоголь вони забирають у місцевих бюджетів і передають на центральний рівень», – перелічив Гройсман в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він також звернув увагу, що законопроектом пропонується розширити повноваження податкової служби, що надасть їм можливість збільшити тиск на бізнес.

«Вони наділяють серйозними каральними повноваженнями податкові органи. Це я вважаю буде податкове беззаконня по відношенню до підприємців», – зазначив Гройсман.

На його думку, нині, в умовах кризи, влада навпаки мала б створювати умови для підтримки і розвитку бізнесу та людей, а не збільшувати податкове навантаження на них.

«Треба допомагати підприємцям, треба їх ростити, треба накачувати ресурсом, треба спрощувати їм роботу, треба, щоб вони зростали, щоб вони більше створювали робочих місць, щоб вони підвищували заробітну плату, щоб вони більше сплачували податків не з фізичного підйому ставок податків, а щоб вони більше виробляли продукції», – розповів Гройсман.

Він наголосив: законопроєкт не повинен бути прийнятий в запропонованій урядом редакції, оскільки це завдасть удару по економіці країни та звичайним українцям.

«Цей закон буде мати негативний наслідок для росту економіки, для підвищення українцям зарплат і для підвищення витрат українських домогосподарств, просто людей. В кожному магазині після введення цього закону в силу, в кожній продукції, яку ми будемо купувати, буде зростання цього податку і люди будуть за це платити», – пояснив Гройсман.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що зміни до Податкового кодексу, запропоновані урядом, (законопроект 5600) призведуть до інфляції та зростання безробіття, а також втрати конкурентоздатності вітчизняних підприємств.

В свою чергу народний депутат Олег Марусяк зазначив, що законопроект щодо податкових змін (№5600) містить низку норм, що можуть спричинити зростання тиску податкової служби на бізнес.