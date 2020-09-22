Угорщина посилила карантинні правила для іноземців, які хочуть перетнути кордон



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Наразі, аби перетнути кордон України з Угорщиною слід чекати у черзі по 4-5 днів

21 вересня в Угорщині набули чинності більш суворі заходи у зв'язку з карантином

Також змінилися деякі правила перебування іноземців на території країни. В уряді Орбана вирішили, що вірус почав потрапляти до Угорщини через кордони. Тому уряд вирішив: ніхто не повинен в'їжджати або виїжджати, якщо це не є терміновим та обов’язковим. Зазначається, що такий регламент буде діяти, як мінімум, до жовтня 2020 року.

Відповідна урядова постанова зазначала, що жоден іноземний громадянин не повинен перетинати кордон Угорщини, але існує маса винятків.

Наприклад, громадяни країн V4 (Чеська Республіка, Словаччина, Польща) можуть прибути до Угорщини навіть у вересні, якщо вони раніше (до 1 вересня) забронювали житло принаймні на один день.

Вони повинні мати документ (угорською або англійською мовами), в якому підтверджено, що зробили ПЛР-тест з негативним результатом принаймні за п’ять днів до в’їзду в країну.

Дозволяється перетинати кордон бізнесменам, членам військових конвоїв, іноземним спортсменам, артистам та технічним членам їхніх команд, а також членам офіційних фан-груп (вболівальникам). А також тим, хто працює максимум за 30 кілометрів від угорського кордону.

Громадяни Угорщини можуть повернутися додому із-за кордону, якщо мають відповідний документ (угорською або англійською мовами) про два негативні тести на ПЛР на COVID-19 (різниця в часі повинна становити 48 годин) з будь-яких країн-членів Шенгенської конвенції, США чи Канади.

Такі самі правила діють для іноземних громадян, які мають дозвіл на проживання в Угорщині.

Для всіх інших громадян дозволено перетинати кордон з Угорщиною лише для транзитного руху.

Нагадаємо, що 28 серпня, Угорщина закрила кордони для іноземців.

До слова, на початку серпня, у чергах на кордоні з Угорщиною застрягли майже 400 авто.

В свою чергу, консульство Угорщини дало пояснення щодо заторів на кордоні.

Крім того, 21 вересня, 600 молдаван застрягли на кордоні між Україною та Угорщиною.