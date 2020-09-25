Україна не планує продовжувати заборону на в'їзд іноземців



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з 28 серпня в Україні набула чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць

Таким чином, кордони відкриються вже наступного тижня

Кабінет міністрів України не буде продовжувати заборону на в'їзд для іноземців. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

За його словами, в уряді немає інформації про продовження цієї заборони.

«Вона (постанова, – ред.) сама втратить чинність після вихідних», – додало джерело.

Нагадаємо, з 28 серпня в Україні набула чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць. У той же час кордони залишалися відкритими для іноземних студентів, військових, які проходять службу в Україні, дипломатів, водіїв, членів екіпажів і так далі.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності на коронавірус. Однак, як показує практика, закриття кордонів просто не будуть продовжувати.

Відзначимо, в рамках цього рішення також було заборонено транзитний в'їзд. Це, зокрема, стало однією з причин напруженої ситуації минулого тижня, коли до України намагалися в'їхати сотні паломників-хасидів.