Україна може заборонити в’їзд іноземцям з країн «червоної зони»



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Заборона на в’їзд не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій

Кабінет міністрів планує заборонити в'їзд в Україну іноземців з країн, які перебувають у «червоній зоні» за рівнем поширення коронавірусу. Обмеження хочуть встановити на 30 днів.

Про це повідомили на нараді президента України з представниками Кабміну 25 серпня, пише пресслужба глави держави.

Наразі уряд розробляє відповідний регламент. Коли такі пропозиції ухвалять і вони запрацюють, поки не повідомляють.

Водночас чиновники уточнюють, що заборона на в’їзд не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

Перелік держав зі значним поширенням коронавірусу (червоним) формує Міністерство охорони здоров'я і переглядає щотижня. Востаннє МОЗ оновлювало перелік 22 серпня. Відтак у «червоній зоні» нині зокрема такі країни, як Іспанія, Ізраїль та Чорногорія.

Нині люди, які прибули з країн «червоної зони», зобов'язані встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома». Якщо людина не має змоги встановити такий додаток, вона буде зобов'язана пройти обсервацію. Це стосується як українців, так і іноземців.

Водночас самоізоляція та обсервація після в'їзду в Україну не потрібна, якщо людина отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який провели після перетину кордону або не пізніше ніж за дві доби до цього.

Також нагадаємо, що Кабмін пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Нинішній карантин в Україні діє до 31 серпня.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799 нових хворих). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.