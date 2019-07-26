Після візиту Зеленського на Харківщину СБУ блокувала масштабні розкрадання лісу



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Зловмисники здійснювали незаконну заготівлю деревини дуба на території державних лісових угідь Фото: СБУ

Правоохоронці провели перевірку лісництв у трьох районах Харківської області: Чугуївському, Золочівському та Красноградському

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували масштабні розкрадання деревини з державних лісництв Харківської області.

Про це 26 липня повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники встановили, що зловмисники здійснювали незаконну заготівлю деревини дуба на території державних лісових угідь та її вивезення для подальшої реалізації», - заявили в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці провели масштабну перевірку лісництв у трьох районах Харківської області: Чугуївському, Золочівському та Красноградському.

Під час слідчих дій вилучено майже 75 кубометрів високоякісної деревини дубу без відповідних документів на суму близько півмільйона гривень, спецінструмент для заготівлі лісу-кругляка. Затримано також шість вантажних автомобілів.

Наразі профільні експерти встановлюють суму збитків, нанесених екології регіону.

Розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу). Вирішується питання щодо накладення арешту на транспортні засоби та вантаж.

«Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, а також посадовців, які можливо «кришували» незаконні оборудки», - додали в СБУ.

Спецоперація відбувалася у взаємодії з Головним Управлінням Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області за сприяння Державної екологічної інспекції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня на гелікоптері особисто оцінив масштаби незаконної вирубки лісових угідь на Харківщині.