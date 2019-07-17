Зеленський на гелікоптері оглянув вирубані ліси Харківщини (відео)



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На Харківщині президенту показали масштаби незаконної вирубки лісових угідь Фото: president.gov.ua

Зеленський провів екстрену нараду у харківському лісництві

Президент України Володимир Зеленський 17 липня на гелікоптері особисто оцінив масштаби незаконної вирубки лісових угідь на Харківщині.

Про це повідомляє Офіс президента України у Facebook.

Зазначається, що Зеленський провів екстрену нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в місцевому лісництві.

«Розмова з харківськими посадовцями видалася жорсткою», - заявили в Офісі президента.

Нагадаємо, журналісти та активісти під час візиту президента до Миколаєва 17 липня закликали Володимира Зеленського допомогти проведенню розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища.

Також під час робочої поїздки у Миколаївську область Зеленський оглянув ділянку дороги М14 Миколаїв – Кропивницький, на завершення ремонту якої треба ще 1,5 млрд грн. Крім того, є потреба у ремонті дороги Н24.