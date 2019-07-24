Суд зупинив Понінківську паперову фабрику, яка роками забруднює викидами річки



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У квітні цього року через викиди фабрики масово загинула риба на річках Случ та Хомора

За висновками екологів, вода в річках Хомора та Случ забруднена в результаті неодноразових скидів Понінківською паперовою фабрикою

Волинський окружний адміністративний суд 23 липня задовольнив позов Державної екологічної інспекції України у Хмельницькій області та ухвалив рішення зупинити виробництво ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна», наслідком якого є скидання зворотних вод із забруднюючими речовинами у р. Хомора.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства екології та природничих ресурсів України.

«У квітні цього року після масового замору риби на річках Случ та Хомора держава вкотре подала до суду на «Понінківську картонно-паперову фабрику Україна» через систематичне забруднення місцевих водойм. Екологи неодноразово відбирали проби в річках Хомора та Случ та зробили висновки, що вода забруднена хімічними та завислими речовинами, які потрапили у воду в результаті неодноразових скидів Понінківською паперовою фабрикою.

Спочатку цю справу розглядав Хмельницький окружний адміністративний суд, який передав її згодом на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду. Хоча раніше цей суд з незрозумілих причин безпідставно відмовив у задоволенні іншого адміністративного позову з вимогою анулювання дозволу цього підприємства на спеціальне водокористування на підставі припису Державної екологічної інспекції України», - заявили в Мінекології.

Додається, що в другій декаді квітня екологи в порядку статей 45,49 Водного кодексу України звернулися до Державного агентства водних ресурсів України щодо прийняття рішення про зміни умов спеціального водокористування для ТОВ «ПКПФ-Україна» в частині зменшення лімітів скидання забруднюючих речовин у річку Хомора.