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    Зеленський сьогодні знову відвідає Одесу

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    Зеленський вже був із робочим візитом в Одесі 13 липня - Зеленський сьогодні знову відвідає Одесу
    Зеленський вже був із робочим візитом в Одесі 13 липня

    Перша леді Олена Зеленська теж знаходиться в Одесі

    Президент Володимир Зеленський 26 липня в черговий раз відвідає Одесу.

    Як повідомляє «Думська», про програму візиту глави держави інформації немає. Відомо, що 26 липня на Морвокзалі має пройти шоу «Ліга Сміху». Очевидно, Зеленський прилітає в зв'язку з цією подією.

    Зазначається, що перша леді Олена Зеленська теж знаходиться в Одесі. За словами очевидців, напередодні вона відпочивала на пляжі «Табу».

    Нагадаємо, раніше Зеленський під час візиту в Одесу влаштував «кадрові чистки». Також він пообіцяв провести конкурс на посаду голови Одеської облдержадміністрації.

    13 липня президент під час перебування з робочим візитом в Одесі покупався в Чорному морі.

    Додамо, що 25 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

    Трамп підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.

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