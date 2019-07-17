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    СБУ розслідує забруднення екології в Кривому Розі

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    СБУ розслідує забруднення екології в Кривому Розі

    Представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві

    Співробітники Служби безпеки України викрили у Кривому Розі посадовців одного з публічних акціонерних товариств на протиправній діяльності щодо забруднення навколишнього середовища і відкрили справу за фактом екоциду. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Як повідомляється, представники підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві і не допускали працівників Державної екологічної інспекції, які мали здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря.

    «Така протиправна діяльність посадовців підприємства може загрожувати екологічній ситуації в місті та безпеці його мешканців. У зв’язку з цим, слідчі СБ України зареєстрували кримінальне провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України (Екоцид)», - йдеться у повідомленні.

    За даними ЗМІ, скоріше від усього, мова йде про головний криворізький металургійний комбінат – «АрселорМіттал Кривий Ріг».

    Раніше повідомлялось, що через відсутність значного вітру та сухою спекотної погоди без опадів, які спостерігались у Києві з 10 по 20 червня,  відбулось накопичення шкідливих домішок, що забруднювали приземний шар повітря.

     

    екологія Кривий Ріг
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