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    Післяноворічний Ужгород потонув у калюжах (фото)

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    <span>Вулиця&nbsp;</span><span>Польова</span><span>&nbsp;в Ужгороді створює чималі незручності&nbsp;</span> - Післяноворічний Ужгород потонув у калюжах (фото)
    Вулиця Польова в Ужгороді створює чималі незручності 
    Фото: Yuriy Gaborets/Facebook

    Жителі Ужгорода скаржаться на відсутність заасфальтованих доріг

    Післяноворічний Ужгород має страхітливий вигляд. Місто потопає у величезних калюжах, а батькам доводиться із великими зусиллями доправляти дітей у дитячі садочки. Про це пишуть учасники групи «Ужгород» у мережі Facebook.

    Зокрема центральна частина міста, вулиця Польова, вкрита водою й людям доводиться добряче стрибати, щоб оминати перепони.

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    Післяноворічний Ужгород потонув у калюжах (фото)
    Післяноворічний Ужгород потонув у калюжах (фото)
    Післяноворічний Ужгород потонув у калюжах (фото)
    Фото: Andrii Andrusiak/Facebook

    Учасники групи додають, що вулиці Лобачевського, Острівна та Грушевського також заповнені водою. Містяни вкотре звертаються до місцевої влади, щоб та зрештою заасфальтувала вулиці міста. Жителі міста звинувачують у такій ситуації мера Богдана Андріїва. 

    Варто додати, що найближчим часом ситуація в Ужгороді не зміниться. На місто чекають дощі та відносно тепла погода. За прогнозом, зниження температури відбудеться тільки 9-11 січня.

    Зазначимо, що депутати затвердили бюджет Ужгорода на 2021 рік. На капітальний ремонт доріг, тротуарів і зупинок громадського транспорту в місті виділили 70 млн 300 тис. грн.

    Теги: Наталія Поклонська Ужгород
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