Післяноворічний Ужгород потонув у калюжах (фото)

Жителі Ужгорода скаржаться на відсутність заасфальтованих доріг

Післяноворічний Ужгород має страхітливий вигляд. Місто потопає у величезних калюжах, а батькам доводиться із великими зусиллями доправляти дітей у дитячі садочки. Про це пишуть учасники групи «Ужгород» у мережі Facebook.

Зокрема центральна частина міста, вулиця Польова, вкрита водою й людям доводиться добряче стрибати, щоб оминати перепони.

Учасники групи додають, що вулиці Лобачевського, Острівна та Грушевського також заповнені водою. Містяни вкотре звертаються до місцевої влади, щоб та зрештою заасфальтувала вулиці міста. Жителі міста звинувачують у такій ситуації мера Богдана Андріїва.

Варто додати, що найближчим часом ситуація в Ужгороді не зміниться. На місто чекають дощі та відносно тепла погода. За прогнозом, зниження температури відбудеться тільки 9-11 січня.

Зазначимо, що депутати затвердили бюджет Ужгорода на 2021 рік. На капітальний ремонт доріг, тротуарів і зупинок громадського транспорту в місті виділили 70 млн 300 тис. грн.