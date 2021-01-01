Синоптики прогнозують прихід морозів в Україну. Коли чекати
Синоптики спрогнозували прихід морозів в Україну
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Після Різдва слід очікувати на суттєва зниження температури
За прогнозами Укргідрометцентру, 7-8 січня у південній частині температура вдень становитиме 1-7° тепла, на решті території вдень від 3° морозу до 3° тепла. Ітиме сніг з дощем.
Між тим, за прогнозом зниження температури відбудеться 9 – 11 січня. Вночі та вдень температура становитиме 2-8° морозу, у південній частині від 3° морозу до 3° тепла.
2 січня синоптики по всій території України прогнозують сонячну погоду без істотних опадів.
На Заході температура становитиме від 3° морозу до 6 тепла, у північних і центральних областях – від 0° до 6° тепла, на Сході – 0° – 4° тепла, на Півдні – 0° – 8° тепла, у Криму до +12°.
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