Синоптики прогнозують прихід морозів в Україну. Коли чекати

Після Різдва слід очікувати на суттєва зниження температури

За прогнозами Укргідрометцентру, 7-8 січня у південній частині температура вдень становитиме 1-7° тепла, на решті території вдень від 3° морозу до 3° тепла. Ітиме сніг з дощем.

Між тим, за прогнозом зниження температури відбудеться 9 – 11 січня. Вночі та вдень температура становитиме 2-8° морозу, у південній частині від 3° морозу до 3° тепла.

2 січня синоптики по всій території України прогнозують сонячну погоду без істотних опадів.