  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики прогнозують прихід морозів в Україну. Коли чекати

    • Розсилка
    Синоптики спрогнозували прихід морозів в Україну - Синоптики прогнозують прихід морозів в Україну. Коли чекати
    Синоптики спрогнозували прихід морозів в Україну
    Фото: Подробности

    Після Різдва слід очікувати на суттєва зниження температури

    За прогнозами Укргідрометцентру, 7-8 січня у південній частині температура вдень становитиме 1-7° тепла, на решті території вдень від 3° морозу до 3° тепла. Ітиме сніг з дощем.

    Між тим, за прогнозом зниження температури відбудеться 9 – 11 січня. Вночі та вдень температура становитиме 2-8° морозу, у південній частині від 3° морозу до 3° тепла.

    2 січня синоптики по всій території України прогнозують сонячну погоду без істотних опадів.

    У другий День нового року по всій країні збережеться сонячна погода
    На Заході температура становитиме від 3° морозу до 6 тепла, у північних і центральних областях – від 0° до 6° тепла, на Сході – 0° – 4° тепла, на Півдні – 0° – 8° тепла, у Криму до +12°.

    Теги: Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies