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    Укрзалізниця призначила три додаткові потяги на зимові свята

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    В &laquo;Укрзалізниці&raquo; нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування п'ять потяги у популярних напрямках - Укрзалізниця призначила три додаткові потяги на зимові свята
    В «Укрзалізниці» нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування п'ять потяги у популярних напрямках

    Додаткові потяги почнуть курсувати з 24 грудня

    АТ «Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди на зимові свята за напрямками з Києва до Івано-Франківська та Ворохти, з Полтави до Ворохти та Кременчук — Івано-Франківськ. Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

    «Укрзалізниця продовжує активно готуватися до перевезень пасажирів під час новорічних свят. Так, компанія призначила три поїзди у популярних напрямках», – йдеться у повідомленні.

    Призначено курсування таких додаткових поїздів:

    №143/144 Київ — Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

    №149/150 Полтава — Ворохта; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

    №129/130 Кременчук — Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

    В «Укрзалізниці» нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування п'ять потяги у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.

    Також повідомлялося, що з 18 грудня «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина».

    Теги: Полтава Київ Одеса свята Укрзалізниця потяг Ужгород Івано-Франківськ
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