В Ужгороді такі «Парад Миколайчиків» є традиційними і проходять вже 24 рік поспіль

Понад 30 Миколайчиків пройшлися вулицями міста співаючи пісень і вітаючи містян зі святом Миколая

В Ужгороді влаштували «Парад Миколайчиків». Про це розповів ініціатор акції Федір Шандор, повідомляє Суспільне.

«Понад 30 Миколайчиків пройшлися вулицями міста від Швабської до головної ялинки Ужгорода на площі Театральній та центральними вулицями, співаючи пісень та водячи хороводи», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що містян на вулиці пригощали цукерками та вітали зі святом Миколая.

Наголошується, що в Ужгороді такі «Парад Миколайчиків» є традиційними і проходять вже 24 рік поспіль.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, в Одесі пройшов святковий парад тролейбусів без пасажирів.