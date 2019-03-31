Північна Корея назвала терактом напад на своє посольство в Мадриді



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Фото: Reuters/Sergio Perez

Представник МЗС заявив, що вторгнення в посольство КНДР серйозно порушує державний суверенітет і міжнародне право

МЗС КНДР назвав «серйозною терористичною атакою» напад на посольство Північної Кореї в Мадриді і зажадав провести ретельне розслідування, повідомляє Reuters.

Представник МЗС заявив, що вторгнення в посольство КНДР серйозно порушує державний суверенітет і міжнародне право.

У відомстві зазначили, що стежать за чутками про причетність до нападу ФБР США і угруповання, яка виступає проти Північної Кореї.

Нагадуємо, напад на посольство КНДР в Мадриді було скоєно маловідомим угрупованням, яке проголошує метою своєї діяльності зміну режиму в Пхеньяні. З таким твердженням виступила в п’ятницю, 15 березня, газета The Washington Post. На посольство Північної Кореї в Мадриді напали в лютому 2019 року, за декілька днів до переговорів лідерів КНДР і США, які завершилися провалом. Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Вільний Чосон», що виступає за зміну влади в КНДР.

Після інциденту 22 лютого поліція проводила перевірку в посольстві, щоб знайти докази нападу. В результаті поліцейські виявили арсенал з великою кількістю зброї, в основному довгоствольної, в тому числі гвинтівки і рушниці. При цьому джерела газети не уточнили, скільки саме одиниць зброї було знайдено. Не виключається, що зброю використовували нападники.