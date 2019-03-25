Співробітники КНДР повернулися до Міжкорейського офісу



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Міжкорейський офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон Фото: Getty Images/Global

Сторони вже встигли провести робочі консультації в понеділок

Міністерство об’єднання Республіки Корея заявило про те, що співробітники КНДР повернулися до Міжкорейського офісу, який розташований в північнокорейському місті Кесон. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього, минулої п’ятниці, Пхеньян заявив про те, що має намір припинити участь своїх представників в роботі цього офісу. За словами представників Республіки Корея в понеділок на роботу з’явилося чотири або п’ять співробітників із КНДР. Сторони вже навіть встигли провести в понеділок робочі консультації.

При цьому присутність керівника делегації КНДР в Міжкорейському офісі поки що не підтверджується. Відповідний офіс почав свою роботу після домовленостей між Кім Чен Ином і Мун Чже-іном щодо початку нормалізації відносин між КНДР і Республікою Корея в 2018 році.

Також нагадаємо, що минулого тижня в рамках слухань в парламенті Республіки Корея очільник оборонного відомства цієї країни Чон Кьон Ду заявив, що на сьогодні зарано говорити про можливість нових ракетних пусків, незважаючи на попередню активність на окремих полігонах в КНДР.

Нагадаємо, світові ЗМІ оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.