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    Співробітники КНДР повернулися до Міжкорейського офісу

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    <span>Міжкорейський офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон</span> - Співробітники КНДР повернулися до Міжкорейського офісу
    Міжкорейський офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон
    Фото: Getty Images/Global

    Сторони вже встигли провести робочі консультації в понеділок

    Міністерство об’єднання Республіки Корея заявило про те, що співробітники КНДР повернулися до Міжкорейського офісу, який розташований в північнокорейському місті Кесон. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    До цього, минулої п’ятниці, Пхеньян заявив про те, що має намір припинити участь своїх представників в роботі цього офісу. За словами представників Республіки Корея в понеділок на роботу з’явилося чотири або п’ять співробітників із КНДР. Сторони вже навіть встигли провести в понеділок робочі консультації.

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    При цьому присутність керівника делегації КНДР в Міжкорейському офісі поки що не підтверджується. Відповідний офіс почав свою роботу після домовленостей між Кім Чен Ином і Мун Чже-іном щодо початку нормалізації відносин між КНДР і Республікою Корея в 2018 році. 

    Також нагадаємо, що минулого тижня в рамках слухань в парламенті Республіки Корея очільник оборонного відомства цієї країни Чон Кьон Ду заявив, що на сьогодні зарано говорити про можливість нових ракетних пусків, незважаючи на попередню активність на окремих полігонах в КНДР.

    Нагадаємо, світові ЗМІ оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.

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