Північна Корея перейде на південнокорейський час вже 5 травня

Різниця в часі між Північною і Південною Кореєю виникла у 2015 році

Парламент Північної Кореї ухвалив рішення з 5 травня перейти в один часовий пояс з Південною Кореєю. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на ЦТАК. Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея переведе годинники на 30 хвилин вперед для синхронізації часу з Південною Корею. Різниця в часі між



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Різниця в часі між Північною і Південною Кореєю виникла у 2015 році

Парламент Північної Кореї ухвалив рішення з 5 травня перейти в один часовий пояс з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на ЦТАК.

Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея переведе годинники на 30 хвилин вперед для синхронізації часу з Південною Корею.

Різниця в часі між Північною і Південною Кореєю виникла у 2015 році за рішенням керівництва КНДР — щоб у Пхеньяні був «свій особливий час».

Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв більше не буде будитипрезидента Південної Кореї Мун Чже Іна ракетними запусками, що північнокорейська сторона зазвичай проводила рано-вранці

Нагадаємо, що глава КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом і потиснули один одному руки. Така зустріч стала історичною, оскільки лідери країн зустрілися вперше за 65 років.

Своєю чергою Кім Чен Ин заявив, що він прибув на територію Південної Кореї, щоб покласти край конфронтації між країнами.

Також відео з охороною Кім Чен Ина підірвало мережу. Кім Чен Ина на зустрічі з лідером Південної Кореї охороняли колишні співробітники КДБ.