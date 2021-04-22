Пєсков пояснив, де проходять червоні лінії РФ у відносинах з Україною

У Путіна вкотре спробували запевнити, що Москва нібито не є стороною конфлікту на Донбасі

Червона лінія для Москви у відносинах із Києвом проходить по межі російських національних інтересів. Про це заявив у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на зустрічі з журналістам, інформує ТАСС.

«Червона лінія є загалом у Росії, це пов'язано з національними інтересами. Звичайно, це має стосунок і до двосторонніх відносин з іншими державами, включно з Україною ... Вона проходить саме на межі наших національних інтересів», – сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков вкотре спробував запевнити, що Москва нібито не є стороною конфлікту на Донбасі.

У властивій пропаганді РФ манері він вирішив, і саме Київ нібито повинен вирішувати це протистояння, яке він назвав «внутрішнім». РФ готова і далі у взаємодії з іншими країнами «робити все можливе, щоб допомогти Україні», зазначив він.

Тим часом, президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію українського лідера Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі. Російський президент відповідь дасть сам. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков