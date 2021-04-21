Послання Путіна Федеральним зборам: що він скаже про Донбас

Анонсів щодо промови Путіна Кремль не робив, однак головною темою може стати саме Україна

У середу, 21 квітня, президент Російської Федерації Володимир Путін виступає з щорічним посланням Федеральним зборам.

Напередодні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що послання Путіна буде «постковідним».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що глава РФ може зробити заяви і щодо України.

«Я хочу попередити світ, що ми можемо ще раз почути деякі оманливі розповіді. Він може спробувати представити Росію як обложену фортецю, оточену НАТО і ворогами», – сказав міністр.

Зазвичай звернення Путіна до федеральних зборів – це помпезна промова, яка триває близько години. Про що говоритиме Путін – будь-яких анонсів Кремль традиційно не робив, однак головною темою може стати саме Україна. Адже вже майже місяць Росія стягує війська до наших кордонів. Саме під час такого звернення сім років тому Путін попросив парламент дозволити використовувати російські збройні сили в Україні, після чого й сталася окупація Криму, а далі і війна на Донбасі.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Російський сенатор Олексій Пушков каже, що Зеленський нібито грає порожніми словами. Представник країни-агресорки вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».

Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров також прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч з російським лідером Володимир Путіним на Донбасі. У РФ вважають, що вона не має ніякого сенсу.

Додамо, що Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що зараз слід робити українцям. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

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