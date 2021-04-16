«Путін знову відчуває себе приниженим». Світові ЗМІ про причини останнього загострення у Кремлі

Путіна вивели з себе останні санкції України проти п’ятої колони в Україні

США запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Як заявили у Вашингтоні, заходи ввели через «шкідливу зовнішню діяльність» Росії.

«Сьогодні президент Байден підписав нове розпорядження про санкції, щоб продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії та стримати її в повному обсязі», – йдеться на сайті Білого дому.

Санкції вводяться, зокрема, за втручання в американські вибори, а також за здійснення кібератак. США заборонили американським фінустановам брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, випущених після 14 червня 2021 року Центрбанком Росії, Фондом національного добробуту РФ або Мінфіном РФ. Також заборонено надання позик цим російським установам.

«Ця директива дає уряду США право розширювати санкції щодо суверенного боргу відносно Росії в разі необхідності», – відзначили в Білому домі.

Отже, обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також проти 16 організацій і 16 фізичних осіб РФ за втручання у вибори США. Також відомо, що уряд США видворить з країни десять російських розвідників, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Дізнатися, хто конкретно потрапив під санкції, можна тут.

Нагадаємо, що за два дні до цього, 13 квітня, президент Байден зателефонував главі РФ Путіну. Під час розмови президент США запевнив главу РФ у своїй підтримці України, а також запропонував лідеру країни-агресора зустрітися. Сьогодні ж, після того, як стало відомо про запровадження нових санкцій проти Росії, Кремль повідомив, що «не бачить можливості організувати двосторонню зустріч у найкоротші терміни».

«Ні, двосторонню зустріч, зрозуміло, не вийде так швидко організувати, питання, як і раніше, знаходиться в стадії аналізу. Це перше. І друге - звичайно ж, мова йде, напевно, про запланований наступного тижня кліматичний саміт», - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 22-23 квітня має відбутися віртуальний кліматичний саміт, на який Байден запросив лідерів 40 країн світу. Ключова тема - способи скоротити викиди парникових газів, щоб уникнути підвищення світової температури більш ніж на 1,5°C, можливі економічні переваги, які можна отримати з цих дій, та технології, які допоможуть скоротити викиди.

Тим часом іноземні медіа не припиняють аналізувати наслідки загострення між двома державами і нагадують: «Путін – чемпіон світу зі зміни планів».

The Wall Street Journal: «Путін – чемпіон світу зі зміни планів»

«США та їхні союзники опинилися в умовах крихкого балансу між тим, щоб продемонструвати свою підтримку Україні і не підставити Захід у прямому конфлікті з Москвою, яка розглядає Україну як свій прямий інтерес. У минулому році Україна зміцнила зв'язки з НАТО, стала партнером із розширеними можливостями. У бесіді з головою НАТО Йенсом Столтенбергом на минулому тижні президента України Володимир Зеленський закликав надати його країні план щодо членства України в організації у майбутньому», – пише американське видання The Wall Street Journal.

«Один з американських чиновників заявив, що Росія намагається виправдати нарощування своїх військових потужностей нібито відповіддю на дії України,», – йдеться у статті.

The Wall Street Journal пише, що західні офіційні особи та аналітики стверджують, що найближчі цілі Путіна можуть включати в себе захоплення української території. «Завжди важко зрозуміти, чого хочуть росіяни, тому що Путін – опортуніст, – зазначив Рихо Террас, колишній головнокомандувач воєнних сил Естонії, члена НАТО, що межує з Росією. – Він – чемпіон світу зі зміни планів».

Глава НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою (Фото: AP)

Die Zeit: «Байден зрозумів важливість згуртованості західних демократій»

«Нещодавно Байден заявив, що вважає Путіна «вбивцею», у якого «немає душі». Главі країни-аргресору також доведеться заплатити за спробу підірвати висунення Байдена на посаду президента в 2020 році. І з цією людиною Байден зараз хоче зіткнутися лобами? Втім, деякі конфлікти важко обговорювати на відстані», – пише німецьке видання Die Zeit.

«Байден зрозумів важливість згуртованості західних демократій перед викликами з боку Москви. Це означає: якщо президент США буде вести переговори з Путіним, він буде говорити не тільки від імені своєї країни, а й від імені спільноти, яку він намагається відновити», – йдеться у статті.

Байден буде говорити з Путіним не тільки від імені своєї країни, а й від імені спільноти, яку він намагається відновити (Фото: Reuters)

Автор матеріалу також зазначає: що стосується питання ескалації в Україні, то поки не до кінця ясно, хто кого тут поставить на місце. «По суті, усвідомлення президентом США того, що в Москві він має справу з бездушним правителем, обнадіює. Кілька років тому (під час роботи в Білому домі у команді експрезидента США Барака Обами, – «Главком») Байден сказав про Путіна: «Ми розуміємо один одного», – йдеться у статті.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Путін в черговий раз відчуває себе приниженим

«Російський правитель загострив ситуацію [в Україні] через провокацію з боку президента Зеленського, який вживає заходи проти промосковських олігархів. До того ж Путін в черговий раз відчуває себе приниженим США. Він бачить, що Німеччині не байдужа доля російських правозахисників. Йому дошкуляє також те, що окупований Крим зазнає великих труднощів без водопостачання з материкової України. Все це змушує його діяти», – робить висновок на сторінках німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Рюдігер фон Фріч, який займав посаду посла ФРН в Росії з 2014 по 2019 рік.

Рюдігер фон Фріч: Путін відчуває провокацію з боку Зеленського (Фото: wikipedia.org)

У статті йдеться, що нині у черговий раз проявляється звична модель зовнішньополітичних дій Росії: слідування не великій стратегії, а короткостроковим тактичним варіантам.

ВВС: Росія досі вважає справи в Україні своєю справою

США фактично отримує незавуальоване попередження: Росія досі вважає долю свого сусіда (України) своєю справою і виступає категорично проти намірів України вступити в НАТО, пише ВВС.

«Росія намагається підняти ставки: показати, що вона може завдати втрат тим, хто намагається завдати витрат їй, навіть якщо це необдумано і може призвести до жорсткіших санкцій. Небезпека цієї ескалації полягає у тому, що у будь-який момент все може вийти з-під контролю», – йдеться у статті.

Путін виступає категорично проти намірів України щодо вступу до НАТО (фото з відкритих джерел)

Financial Times: Москва тестує рівень підтримки України з боку нової адміністрації США

«Якщо рішення Володимира Путіна щодо спрямування десятків тисяч військовослужбовців до кордону з Україною в останні кілька тижнів було викликано, в першу чергу, бажанням привернути увагу Заходу, то йому не довелося дуже довго чекати на свою нагороду. Через кілька годин після того, як його міністр оборони РФ визнав, що Росія мобілізувала дві армії і три десантні дивізії на позиції, близькі до кордону (з Україною) президент США Джо Байден подзвонив в Кремль і запропонував провести двосторонній саміт», – пише Financial Times.

Путін хоче просто налякати Україну? (фото з відкритих джерел)

Експерти видання роблять висновок: наміри Москви полягають у тому, щоб «просто налякати своїх сусідів, протестувати рівень підтримки України з боку нової адміністрації Байдена і нагадати Білому дому про важелі впливу Росії на європейську безпеку».

Наталія Сокирчук, «Главком»