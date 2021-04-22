Путін особисто відповість Зеленському на пропозицію про зустріч

Пєсков додав, що Путін відповість «якщо вважатиме за потрібне»

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію українського лідера Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі. Російський президент відповідь дасть сам. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Як відомо, днями Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну провести переговори на Донбасі.

«Путін сам дасть відповідь на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, якщо вважатиме за необхідне», – заявив Пєсков.

Зазначимо, Зеленський запропонував «зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Буквально вчора Пєсков повідомляв, що Кремль не бачить передумов для зустрічі з Зеленським на Донбасі. При цьому Пєсков наголосив, що офіційних запитів про зустріч від Зеленського останнім часом не надходило.

У Росії вже кілька політиків висловилися щодо пропозиції Зеленського про зустріч з Путіним на Донбасі. У РФ вважають, що вона не має ніякого сенсу. Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що «це заяви хорошого актора», і він не вбачає в них смислового навантаження.

Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

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