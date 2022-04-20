Плакат із восьми зірочок. Російський суд розпізнав у ньому символи Червоної армії, які несуть загрозу безпеці людей

У російському Іваново чоловік вийшов на мітинг із зашифрованим гаслом

Ленінський районний суд Іваново відхилив позов активіста Михайла Гусєва до місцевого відділення поліції про незаконне затримання. 12 березня правоохоронці затримали Гусєва з плакатом «********». Копію судової ухвали опублікував активіст Сергій Римський, пише видання The Insider.

На думку суду, плакат нагадує гасло «Нет войне», а п’ятикутна зірка «є важливим ідеологічним символом» Робітничо-селянської Червоної армії.

«Согласно источника «Википедия» пятиконечная звезда – широко распространенная во всем мире идеограмма, является важным идеологическим символом. В Советской России впервые использована на военной форме кронштадтских моряков, впоследствии символ использовался Рабоче-крестьянской Красной армией, с 1946 г. – Советской армией, вышеуказанный символ для большинства граждан ассоциируется с военной тематикой», — говорится в документе (орфография и пунктуация сохранены)», – йдеться у документі (орфографія та пунктуація збережені).

Суд визнав затримання Гусєва законним, оскільки «подальше проведення громадянином одиночного пікету могло спровокувати протиправні дії щодо нього з боку осіб, які не поділяють його погляди та створити загрозу безпеці громадян».

Як відомо, починаючи з 24 лютого 2022 року, по всій Росії проходять антивоєнні акції, на яких правоохоронці затримують усіх, хто так чи інакше говорить про мир. 2 квітня в Москві було затримано чоловіка, який став у пікет із упаковкою шинки «Мираторг», другу половину слова було закреслено.

28 березня біля станції московського метро «Луб'янка" затримано чоловіка, який тримав у руках карту «Мир».

18 квітня поліцейські визнали антивоєнним мітингом хоровод під пісню «Нехай завжди буде сонце». На мешканця Новосибірська завели одразу три справи за один плакат «Путіна у відставку».