Ані згадки про 9 травня. Україна перенесе виплати ветеранам до Дня захисників

Ініціатори такої ідеї вважають, що таким чином відбудеться зміцнення патріотичного духу в суспільстві у зв’язку зі збройною агресією РФ

У Верховній Раді 18 квітня зареєстровано проєкт закону, яким запропоновано перенести дату виплат грошової винагороди ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що раніше влада видавала до 9 Травня. Про це передає «Главком».

Автори ініціативи пропонують виплачувати грошові винагороди до Дня захисників та захисниць України, який відзначається щорічно 14 жовтня. Розмір виплат визначатиме Кабінет міністрів.

«Реалізація акту матиме вплив на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, а також на інтереси осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомляв «Главком», українські парламентарі пропонують перенести День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня та перенести вихідний день. Саме 8 травня відбулася капітуляція нацистської Німеччини. Про це йдеться в проєкті закону №7297.

Як зазначають автори проєкту, Друга світова війна 1939-1945 років, розв’язана двома злочинними тоталітарними режимами, стала найбільшою трагедію людства в ХХ столітті. Україна під час цієї війни зазнала незліченних жертв і руйнувань.

«Відзначення в Україні Дня перемоги 9 травня є нелогічним і неприйнятним, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Україна має вшановувати пам’ять полеглих і відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою і всім цивілізованим світом 8 травня. А 9 травня – разом з державами-членами Європейського Союзу відзначати День Європи», – зазначається в документі.

Читайте також: Парламент готує велику дерусифікацію топонімів