Британія хоче передати Україні протикорабельні ракети Brimstone

Ракети Brimstone можна використовувати проти наземних і морських цілей, що швидко рухаються

Лондон шукає шляхи поставки ракет Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ВБ шукає способи передати Україні протикорабельні ракети Brimstone. Зокрема – встановити їх на транспортні засоби, передає Reuters.

«Одна із систем, яку ми розглядаємо… полягає в тому, щоб подивитися, чи зможемо ми встановити кілька Brimstones на задню частину технічних засобів, щоб подивитися, чи це буде працювати», – сказав Джонсон.

За його словами, британська сторона розглядає також інші варіанти.

Brimstone, в першу чергу, це авіаційна ракета

За інформацією видання Defense Express, поняття «технічні засоби» на Заході означає не спеціалізований технічний транспорт, а легковий автотранспорт з озброєнням. На зразок, коли на пікап встановлюють великокаліберний кулемет.

Саме таку ідею з Brimstone нині обговорюють у Лондоні. Адже головна проблема при постачанні зброї до України від Заходу полягає в тому, що в обох сторін несумісні системи озброєння.

Раніше британські війська використовували Brimstone у Лівії та Сирії. Ракети зазвичай запускають із реактивних літаків.

Виробник Brimstone - компанія MBDA – стверджує, що їх можна використовувати проти наземних і морських цілей, що швидко рухаються.

До слова, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Згодом журналісти дізналися про першого загиблого моряка з крейсера «Москва».

17 квітня «Агентство» виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення «Москви». 47-річна жителька Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, «зник безвісти на крейсері «Москва».

Батьки російських матросів-строковиків, які служили на знищеному ЗСУ ракетному крейсері «Москва», тепер обурюються війні, розв’язаній Кремлем.