У Зеленського заявляють, що повернути «Приватбанк» колишнім власникам неможливо



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Якщо держава забере з банку свої 150 млрд грн, то його треба буде виводити з ринку - Данилюк

Виконати судове рішення про незаконну націоналізацію «Приватбанку» і повернути його колишнім власникам - неможливо. Таку думку висловив радник новообраного президента Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю Liga.net.

«Ми бачимо, що судові процеси помітно прискорилися. Перед другим туром Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Навіть якщо припустити, що суди вищих інстанцій це рішення підтримають, його неможливо буде виконати. Не має практичного способу зробити повну реституцію «Приватбанку» і повернути його попереднім власникам», - заявив Данилюк.

Данилюк відзначив, що держава вклала в банк понад 150 млрд грн, і в разі реституції вона забере свій внесок і капітал банку зменшиться на 150 млрд. «Відповідно, після цього «Приватбанк» не відповідатиме вимогам Нацбанку і має бути виведений з ринку», - наголосив Данилюк.

За його словами, навіть якщо дати відстрочку новим-старим (у цьому випадку) власникам, це не допоможе: уявіть, як відреагують клієнти банку, знаючи про наявність у капіталі банку «маленької» дірки в 150 млрд. «Очевидно, варіант із поверненням неможливий з практичної точки зору. Це - не літаюча конструкція. Тому обрали (екс-власники - ред.) варіант компенсації», - зазначив він.

При цьому Данилюк констатував, що за рішення суду про компенсацію колишнім власникам або повернення «Приватбанку» змушені будуть заплатити платники податків.

Також він визнав, що в команді Зеленського є конфлікт інтересів через те, що адвокат Андрій Богдан забезпечує інтереси колишніх власників «Приватбанку» в судах проти держави, а Данилюк на посаді міністра займався націоналізацією банку.

«У цьому питанні ми були по різні боки барикад. Тому вважаю, що зараз ніхто з нас не має торкатися теми «Привату» і навіть теоретично мати можливість впливати на подальший розвиток подій. Повинна бути збудована стіна між нами і справою «Привату», інакше це підірве довіру і дискредитує президента», - заявив Данилюк.

Більш того, за словами Данилюка, він упевнений, що президент не повинен перейматися історією з «Приватбанком». «Він має думати про майбутнє, і в цьому контексті його повинна цікавити реформа судової системи. Щоб реформований суд виніс справедливе рішення, що прийме суспільство», - заявив він.

Нагадаємо, у Господарському суді об’єднали п’ять позовів Коломойського до Нацбанку.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з «Приватбанку» перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи триває з червня 2017 року.