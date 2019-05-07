Коломойський назвав Данилюка з команди Зеленського «шавкою»



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Коломойський заявив, що ніде не перетинався з Данилюком

Олігарх Ігор Коломойський прокоментував роль колишнього міністра фінансів й нинішнього радника Володимира Зеленського Олександра Данилюка у процесі націоналізації ПриватБанку.

Про це Коломойський розповів в інтерв'ю Bihus.info

«Ми з Данилюком ніде не перетиналися. Ходів він щось підгавкував, плескав язиком. Який сенс з усілякими шавками спілкуватися? Я ж розумію, хто «диригент хору». Там був Порошенко, Гонтарева, Рожкова. Він (Данилюк, - Ред.) займав конструктивну позицію у питанні націоналізації (ПриватБанку, - Ред.) і розумів, що все прилетить до нього», - розповів Ігор Коломойський.

Зазначимо, що Олександр Данилюк - радник у команді новообраного президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбувся другий тур голосування на чергових виборах президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,45%.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.