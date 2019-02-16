Плюс 60 млн грн: Порошенко задекларував нову порцію дивідендів



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Президент Петро Порошенко

Президент 15 лютого вніс зміни до свого майнового стану

Президент України Петро Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів, отриманих від власного ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни майновому стані, які 15 лютого вніс глава держави.

В цілому, з початку року керманич країни заробив 115,76 млн грн дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал».

Як відомо, кінцевим бенефіціаром ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» є діючий президент Петро Порошенко.

Як повідомляв «Главком», Петро Порошенко наприкінці 2018 року та на початку 2019 року показав два транші дивідендів на загальну суму 1,10 млрд грн, отриманих від Rothschild Trust (Schweiz).

Як відомо, президент у січні 2016 року передав Roshen у довірчу власність Rothschild після того, як компанія нібито не змогла знайти покупця.

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